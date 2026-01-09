Tragedia sfiorata per Demichelis e i figli, salvati dall’annegamento: nuotavano in un tratto vietato

L’ex allenatore di River e Monterrey è stato salvato da due surfisti mentre faceva il bagno in una zona vietata: rischiava di annegare insieme ai tre figli e alla nipote.

L'ultimo giorno del 2025 rischiava di essere tragico per Martin Demichelis e per la sua famiglia, salvata dall'annegamento in Uruguay soltanto per una fortunata casualità. L'ex allenatore del River Plate e del Monterrey si trovava a José Ignacio, una località balneare uruguaiana meta dei personaggi più famosi, quando ha deciso di fare il bagno in un tratto di mare dove era vietato immergersi per la pericolosità delle sue acque: si è ritrovato trascinato dalla corrente assieme ai figli Bastian, Lola ed Emma e alla nipote Camila ma tutti sono stati tratti in salvo da due surfisti capitati per caso in quella zona.

La brutta disavventura per la famiglia di Demichelis

La giornata si è conclusa con un brutto spavento e con un sospiro di sollievo per aver evitato il peggio. La famiglia di Demichelis è rimasta fortunatamente illesa ed è stata tratta in salvo da due bagnini fuori servizio che si trovavano sulla spiaggia uruguaiana: l'allenatore, i suoi figli e sua nipote stavano tutti trascorrendo le vacanze a Laguna Escondida, vicino a Punta del Este, e non immaginavano di rischiare la vita per poter fare l'ultimo bagno dell'anno prima dei grandi festeggiamenti di Capodanno.

Si erano recati in spiaggia, in un tratto dove la balneazione è vietata a causa dell'assenza di postazioni di salvataggio e della corrente troppo forte, ma hanno deciso lo stesso di entrare in acqua per fare una nuotata. Ben presto hanno capito i motivi del divieto: si sono ritrovati a largo, trascinati dalle onde e con il serio rischio di annegare dato che sulla spiaggia non c'era nessuno che avrebbe potuto aiutarli. Per pura casualità due bagnini fuori servizio stavano facendo surf proprio in quella zona e sono riusciti a trarre tutti in salvo, come testimoniano le immagini diffuse dai media argentini che hanno immortalato il momento del salvataggio, riprendendo tutta la famiglia che finalmente arriva sulla battigia dopo alcuni minuti di grande spavento.