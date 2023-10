Tragedia nel calcio spagnolo, trovato morto Alvaro Prieto: il suo corpo tra due vagoni di un treno Alvaro Prieto, il 18enne calciatore del Cordoba che era scomparso giovedì scorso nella stazione ferroviaria di Siviglia, è stato trovato morto stamattina: il suo corpo era intrappolato tra due vagoni di un treno in corsa.

A cura di Paolo Fiorenza

La speranza è finita stamattina: Alvaro Prieto, il giovane calciatore del Cordoba scomparso giovedì scorso in una delle stazioni ferroviarie di Siviglia, è stato ritrovato morto. Il corpo del 18enne giocatore delle giovanili del club andaluso è stato rinvenuto oggi tra due vagoni di un treno, come ha confermato la Policia Nacional.

Un giornalista della televisione spagnola RTVE ha filmato le immagini di un corpo intrappolato tra i vagoni di un treno in corsa: il cadavere indossava pantaloni beige e una maglietta verde, ovvero gli stessi vestiti che il ragazzo aveva addosso quando era sparito, come era stato comunicato nel disperato appello del giorno dopo a chiunque avesse avuto notizie su Prieto.

Nelle ultime ore la polizia aveva effettuato una vasta battuta di ricerche nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Justa, il principale scalo di Siviglia, l'ultimo luogo in cui il calciatore della Juvenil A del Cordoba FC era stato visto vivo. Questa domenica notte, i membri dell'Unità militare di emergenza avevano perquisito un'area dei binari ferroviari vicino alla stazione con cani specializzati.

Del 18enne Alvaro non si avevano più notizie da giovedì scorso, quando era stato visto l'ultima volta in giro per la stazione, ripreso dalle telecamere di sicurezza. Secondo fonti investigative, il giovane si era recato alla stazione di Siviglia – dopo aver passato la notte in una discoteca con un amico – con l'idea di prendere un treno che lo riportasse a Cordoba, cosa che non è riuscito a fare, per una concomitanza di circostanze che ha portato alla tragedia.

Il ragazzo avrebbe inviato un messaggio alla madre dicendole che la batteria del suo telefonino era scarica, un problema che gli avrebbe impedito di mostrare il biglietto (presente in forma digitale sul suo smartphone) al controllore, che lo avrebbe invitato a scendere dal treno. Secondo le riprese delle telecamere a circuito chiuso, avrebbe tentato senza successo di salire su un altro treno prima di lasciare la stazione. Sono quelli gli ultimi fotogrammi di Alvaro Prieto vivo.

Poche ore fa la drammatica conclusione della vicenda, con contorni ancora tutti da chiarire, per capire come si sia arrivati a trovare il corpo del giovane calciatore tra due vagoni di un treno in marcia. Il Cordoba ha annunciato la notizia sul suo account Twitter: "Siamo spiacenti di annunciare che il nostro giovane giocatore Alvaro Prieto è stato alla fine trovato morto. Riposa in pace".