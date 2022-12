Tragedia in Portogallo, è morto Fabio Garrido: il calciatore aveva solo 21 anni Improvviso lutto per il calcio portoghese: il giovanissimo attaccante Fabio Garrido con un passato nelle giovanili dello Sporting Lisbona è morto a soli 21 anni.

A cura di Michele Mazzeo

Grave lutto per il mondo del calcio che deve fare i conti con un'altra tragedia verificatasi in Portogallo. Il calciatore Fabio Garrido è morto a soli 21 anni. Ad annunciarlo è stato l'ultimo club in cui ha militato, la Barreirense, con un commosso post sui propri profili social in cui però non viene resa nota la causa della morte dell'attaccante classe 2001 che dopo aver militato nelle giovanili dello Sporting Lisbona, del Beira-Mar, dell'Almada, del Nacional e del Tondela aveva esordito nel calcio professionistico con la maglia del Belenenses nel corso della stagione 2020/2021.

"È con immenso dolore che vi comunichiamo che il nostro atleta Fabio Garrido è morto – si legge infatti nella nota diramata dalla squadra lusitana- . Fabio è stato un esempio per tutti noi, la sua gioia era contagiosa, così come il suo talento unito allo spirito di sacrificio. Il modo in cui era amato da tutti nello spogliatoio rivela che oggi perdiamo un grande uomo e atleta. Alla famiglia di Fabio auguriamo tanta forza in questo momento e dirvi che siamo disponibili per tutto ciò di cui avete bisogno. A te caro Fabio un grande grazie per tutto quello che ci hai lasciato!".

A seguito di questo tragico annuncio anche il Belenenses, la compagine che gli ha dato l'opportunità di realizzare il suo sogno facendolo debuttare nel calcio professionistico, ha voluto ricordare il giovanissimo calciatore che ha anche vestito la maglia del Portogallo nelle selezioni giovanili e stringersi intorno alla sua famiglia in questo momento così difficile per loro e per tutto il calcio portoghese.

"Gli organi direttivi del club calcistico ‘Os Belenenses' hanno appreso della morte di Fábio Garrido, 21 anni, membro della squadra nel ritorno del Belenenses alle competizioni nazionali. In questo momento difficile e a nome di tutta la famiglia Belenense, rivolgiamo a tutti i suoi familiari e amici, in particolare ai suoi genitori, le nostre più sentite condoglianze, lasciando loro un forte abbraccio di grande affetto e amicizia. Ci sarai per sempre, Campione!" si legge infatti nella nota diffusa dal club subito dopo aver appreso la tragica notizia della morte del giovanissimo Fabio Garrido.