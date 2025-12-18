Tragedia in Ecuador: l’ex nazionale Mario Pineida ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuoco

Mario Pineida, difensore 33enne del Barcelona SC è stato freddato mercoledì pomeriggio da due killer in scooter sulle strade di Guayaquil. Ex nazionale dell’Ecuador con cui giocò per le qualificazioni mondiali in Russia e Qatar, aveva militato anche nel Fluminense.

Il calciatore ecuadoriano Mario Pineida, 33 anni, difensore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso in un agguato armato nel nord di Guayaquil, epicentro della recente violenza riesplosa tra bande di narcotrafficanti. Stando alle prime ricostruzioni, il difensore è stato vittima di un agguato da parte di due malviventi su uno scooter che hanno aperto il fuoco uccidendo l'ex giocatore della Nazionale dell'Ecuador e ferendo almeno altre due persone, tra cui sua madre.

Shock in Ecuador, l'ex nazionale Mario Pineida ucciso in un agguato

"Ai nostri soci e sostenitori: l'FC Barcelona Sporting Club annuncia con profonda tristezza la morte del suo giocatore Mario Pineida, a seguito di un'aggressione", è stato il triste comunicato ufficiale da parte del suo club ecuadoriano, il Barcelona SC. "Questa tragica notizia ci tocca profondamente tutti e condividiamo il dolore dell'intera famiglia del Barça. Nelle prossime ore, vi terremo informati sugli eventi organizzati in sua memoria. Per ora, chiediamo ai nostri soci, sostenitori e al pubblico di pregare per il riposo della sua anima e di offrire conforto alla sua famiglia in questo momento difficile".

La morte di Mario Pineida: due killer in scooter, freddato sul colpo

Dalle prime ricostruzioni ancora in corso sulla tragica morte di Pineida avvenuta nella giornata di mercoledì 17 dicembre, le autorità stanno cercando di ricostruire le dinamiche e i moventi. Il giocatore sembra essere finito nel mezzo di un agguato con sullo sfondo le lotte armate tra diverse fazioni di narcotrafficanti che si stanno cercando di spartire il territorio della città di Guayaquil. Due uomini su un scooter hanno avvicinato il giocatore aprendo il fuoco e freddando Pineida: gli uomini hanno sparato anche alla madre del calciatore e ad un'altra donna.

Chi era Mario Pineida, difensore ex nazionale e campione con il Fluminense

Mario Pineida, 33 anni, stava concludendo la sua carriera agonistica tra le fila del Barcelona SC. In passato aveva fatto anche parte della nazionale ecuadoriana che ha disputato le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022. Ha anche giocato nel Fluminense nel 2022, ex club che non è voluto mancare nel ricordo: "Il Fluminense Football Club ha appreso con profonda tristezza della morte di Mario Pineida, un giocatore che ha giocato per il club nel 2022. Pineida è entrato a far parte del Tricolore all'inizio della stagione in cui siamo stati incoronati campioni carioca".