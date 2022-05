Tra Vlahovic e Milinkovic-Savic sguardo complice: i tifosi della Juve invocano la mossa Ronaldo Dopo Juventus-Lazio, siparietto tra i connazionali Vlahovic e Milinkovic-Savic a confermare la grande complicità tra i due. I tifosi bianconeri sognano il colpo di mercato.

A cura di Marco Beltrami

A conquistare la scena in Juventus-Lazio sono stati gli addii di Chiellini e Dybala. Alla cerimonia preparata dal club di casa per il difensore, ha fatto seguito l'iniziativa dei compagni per Paulo in lacrime nel post-partita. Due situazioni che hanno fatto quasi passare in secondo piano il risultato: il 2-2 finale, inutile per i bianconeri, è stato preziosissimo per gli uomini del grande ex Maurizio Sarri che grazie a questo punticino hanno conquistato la matematica qualificazione all'Europa League. Eroe della serata Milinkovic-Savic, che proprio sul gong ha segnato la rete decisiva.

Serata speciale per il centrocampista serbo sul campo di una delle squadre maggiormente interessate alle sue prestazioni. Non è un mistero il fatto che il giocatore serbo sia un obiettivo di mercato della Juventus, già da anni. Il vero ostacolo per un'ipotetica trattativa è il prezzo fissato dal presidente Lotito che si aggira sui circa 70 milioni di euro. Proprio sul futuro di Milinkovic è intervenuto Sarri in conferenza stampa con parole che sembrano ridurre le speranze dei tifosi bianconeri che hanno applaudito il giocatore nella sfida di ieri sera: "Spero che lo applaudano anche l'anno prossimo, ma sempre con la nostra maglia. Ho parlato col presidente, se Milinkovic dovesse andare via, e non è facile, non rimarrà in Italia".

Chi vivrà vedrà, con Milinkovic che ora pensa solo a chiudere in crescendo una stagione più che positiva. Chissà poi cosa succederà nelle prossime settimane e se il centrocampista magari avrà la possibilità in futuro di condividere la maglia con il connazionale Vlahovic. In Juventus-Lazio, il bianconero ha aperto le danze e il capitolino le ha chiuse, in una serata molto positiva dunque per entrambi, che condividono la casacca della Serbia.

E i due hanno vissuto anche un momento particolare subito dopo il fischio finale di Juventus-Lazio, nel classico terzo tempo. Vlahovic dopo aver incrociato lo sguardo di Milinkovic, ha fatto un cenno con la mano nei suo confronti ad indicarlo, come a dire "guarda cos'hai combinato", con riferimento probabilmente alla rete realizzata proprio nel finale su un'azione nata da un contatto dubbio su Cuadrado che ha fatto arrabbiare i bianconeri. Grande intesa e complicità tra i due, Milinkovic Savic dal canto suo ha risposto allargando le braccia, con parole non riprese dalle telecamere.

Cosa si sono detti i due? Difficile dirlo, anche se sono molti quelli che hanno pensato ad un'altra situazione "simile" quella che vide protagonisti Cristiano Ronaldo e de Ligt in Nations League, con il primo che provò a convincere l'olandese a raggiungerlo in bianconero, con un tentativo andato a buon fine. E infatti dopo che il video del siparietto Vlahovic-Milinkovic è finito sui social, tanti utenti hanno chiesto al primo di "portare alla Juventus" il secondo, sponsorizzando la causa della Vecchia Signora, come se fosse un vero e proprio agente. Per ora arrivederci in nazionale, e poi magari in campo da avversari o chissà da neo-compagni.