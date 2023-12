Tra Frosinone e Torino è mancato solo il gol: finisce 0-0 la sfida Di Francesco-Juric Frosinone-Torino termina con il punteggio di 0-0. È mancato solo il gol allo Stirpe in una gara ricca di occasioni mancate soprattutto da Ilic, che ha colpito un palo e Kaio Jorge che si è fatto murare dall’intervento prodigioso di Milinkovic-Savic.

Frosinone-Torino termina con il punteggio di 0-0. È mancato solo il gol allo Stirpe in una gara ricca di occasioni mancate soprattutto da Ilic, che ha colpito un palo e Kaio Jorge che si è fatto murare dall'intervento prodigioso di Milinkovic-Savic. Le due squadre restano ferme a metà classifica in una zona tranquilla per i ragazzi Di Francesco che sono ben lontane dallo spettro retrocessione. Forse ci si aspettava qualcosina in più dai granata di Juric.

Nel primo tempo tante occasioni allo Stirpe.

Nel primo tempo il Torino colpisce un palo con Ilic

Di Francesco si affida a Kaio Jorge in attacco per cercare di dare meno punti di riferimento alla squadra di Juric. Nel primo tempo però i gol non sono arrivati ma di certo non sono mancate le emozioni allo Stirpe davanti al solito imponente pubblico di casa. Ottimo l'avvio del Torino che immediatamente con Zapata e Buongiorno ha cercato di mettere in difficoltà la difesa di casa. Frosinone che però poi è salito di intensità creando due ottime occasioni, con Kaio Jorge prima e Garritano poi. Prima dell'intervallo la chance più importante l'ha avuta la squadra di Juric con il palo colpito da Ilic. Il primo tempo si conclude però sul punteggio di 0-0.

Kaio Jorge si divora il gol del possibile vantaggio.

Secondo tempo ricco di occasione ma i gol alla fine non arrivano

Nella ripresa l'inizio col botto è tutto di marca Frosinone. Kaio Jorge sfiora immediatamente il gol. Dopo una palla recuperata nella metà campo avversaria a favorire il giocatore di proprietà della Juventus è stata una triangolazione veloce che ha portato il brasiliano al tiro, solo davanti al portiere. Straordinario è stato però il riflesso di Milinkovic-Savic che si distende e devia la palla in angolo. Il Torino prova a rispondere imbeccando il solito Zapata.

Juric capisce che è il momento di alzare il ritmo e manda in campo Karamoh che si fa subito vedere. Il giocatore granata riesce a servire sulla sua diagonale ancora Zapata che tira col mancino sul primo palo e trova però la risposta di Turati. Tra le due squadra è un continuo botta e risposta ma senza che nessuna riesca però a trovare la via del gol. Alla fine il risultato è 0-0.