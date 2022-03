Tra Donnarumma e Navas il Psg ha finalmente scelto: in estate ne resterà solamente uno Le ultime prestazioni del portiere italiano hanno rimesso in discussione la gestione del dualismo nella porta dei parigini. Il Psg ha fatto la propria scelta per giugno.

A cura di Alessio Pediglieri

Tante panchine in questa prima stagione al Psg per Gigio Donnarumma

Il dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas al Paris Saint Germain è arrivato ad un punto di non ritorno con il club francese che avrebbe sciolto gli ultimi dubbi e deciso su chi puntare decisamente dalla prossima stagione: il portiere italiano. Una scelta dettata non solamente per l'investimento effettuato la scorsa estate ma anche e soprattutto per il rendimento attuale del nazionale azzurro, finalmente ambientatosi all'interno di un ambiente tutt'altro che semplice.

Le problematiche di fondo hanno riguardato in primo luogo uno spogliatoio inflazionato da personalità fortissime e campioni. Non facile per chi per la prima volta in carriera si affaccia in un vero e proprio top team che può permettersi di far coesistere fenomeni assoluti, da Di maria a Sergio Ramosa, da Messi a Neymar e Mbappè. Così, per Donnarumma l'inserimento non è stato semplice tanto più che il confronto diretto con Navas c'è stato e, è innegabile, all'inizio perso dall'estremo italiano.

Gigio Donnarumma, 23 anni, alla prima stagione al Psg: 17 presenze fino ad oggi

Oggi, non è più così: Pochettino continua il tandem in Ligue1 alternando i due portieri, ma Donnarumma ha decisamente scalato le classifiche e si appresta a diventare il riferimento prossimo venturo. L'indiscrezione della scelta che farà il Psg a partire dalla prossima stagione arriva dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon' che fa trapelare quanto il numero uno dell'Italia di Mancini sia riuscito a convincere il tecnico. Dati alla mano, la situazone rispetto a settembre/ottobre è decisamente cambiata: Donnarumma è stato impiegato con costanza sia in Coupe de France sia in Champions League e non è poco, sul fronte dell'esperienza per l'appena 23enne alla sua prima avventura al di là dei confini italici.

Tanto più che fino a fine stagione il rapporto di forza tra Donnarumma e Navas continuerà a discrezione di Pochettino, il Psg avrebbe già stilato un programma che prevede la conclusione del dualismo di quest'anno con il mercato estivo: vero è che nell'aprile dello scorso anno il Psg aveva fatto un passo avanti per garantire la presenza di Keylor Navas a Parigi con la sottoscrizione di un nuovo contratto a scadenza 2024. Tuttavia, le ultime indiscrezioni raccontano un futuro differente e confermano ciò che aveva già sussurrato in tempi non sospetti Mino Raiola, sulla conclusione del dualismo tra i pali.

Keylor Navas, 35 anni, al terzo anno col Psg: 20 presenze stagionali

Ma adesso tutto è in divenire: Navas, che ha già 35 anni, nonostante abbia prolungato il suo impegno con la squadra francese, sa che le gerarchie muteranno e non vuole né può più aspettare, partendo dalla panchina visto che Donnarumma partirebbe da titolare. Anche perché, l'ex calciatore del Real Madrid ha diverse offerte sul tavolo tra i maggiori campionati europei, tra cui quella importante di un Newcastle desideroso di rifondare la squadra con Bin Salmán che in estate metterà mano al portafogli per costruire una rosa competitiva.