Tra Carragher e Richarlison volano gli stracci: “Fingi infortuni”, “Sciacquati la bocca” Perché tanta severità nei confronti dell’attaccante brasiliano? L’ex calciatore del Liverpool, oggi opinionista tv, lo ha spiegato più volte nel corso delle trasmissioni e chiarendo il suo pensiero sui social. La replica di Richarlison è stata molto dura.

Botta e risposta sui social tra Carragher e Richarlison dopo la vittoria dell’Everton contro il Crystal Palace.

L'Everton ha battuto per 3-2 il Crystal Palace e conquistato una salvezza epica. Sotto due gol in casa, ha rimontato e vinto il match nel finale. L'invasione di campo dei tifosi, la reazione di Patrick Vieira contro un sostenitore dei Toffees sono gli ultimi istanti di una serata memorabile per come è stato ottenuto il successo: sembra tutto perso, la forza di volontà del gruppo ha cambiato le sorti del destino fino alla rete decisiva realizzata da Calvert-Lewin. Il tecnico, Frank Lampard, può esultare ma tra i dettagli dell'incontro ce n'è un altro che pure ha catturato l'attenzione e aggiunge una pennellata ulteriore di folklore.

Fa riferimento alla telecronaca dell'incontro e al commento tecnico affidato all'ex calciatore del Liverpool, Jamie Carragher, nei panni dell'opinionista. Le riflessioni fatte sull'attaccante brasiliano sono state pungenti, ne ha messo in risalto un brutto vizio: perdere tempo fingendo infortuni, simulare a ogni contatto. "Non ho mai visto cosa del genere", ha sbottato in diretta con tanto di "alzati e continua" pronunciato con un tono di dissenso.

La teatralità di certi atteggiamenti a discapito del gioco e dell'agonismo è qualcosa che non gli piace. Anzi, ritiene che sia davvero uno spreco in virtù delle qualità che il giocatore sudamericano si ritrova. Le stesse che sempre Carragher ha ribadito anche in un'altra occasione durante un collegamento con BBC Radio 5 Live. "Lo fa partita dopo partita. È così frustrante da guardare perché è un calciatore dotato e mi chiedo perché perda tempo".

Perché tanta severità nei suoi confronti? Lo ha spiegato più volte nel corso delle trasmissioni e chiarendo il suo pensiero sui social. "Parlare delle sue cadute non significa avere un pregiudizio nei suoi confronti – ha scritto in un tweet subito cancellato -. In ogni partita dell'Everton che commento finisce per terra tre, quattro volte come se avesse subito un infortunio importante e poi si rialza. Non si tratta di simulare per prendere un rigore o un fallo ma di fingere di star male…".

La replica di Richarlison non si è fatta attendere. Così come in un'altra occasione mimò il gesto del silenzio (mano davanti alla bocca, un chiaro invito a tacere) va giù duro anche adesso: "@Carra23 lavati la bocca prima di parlare di me e dell'Everton. Non ti rispetto", con tanto di emoticon finale molto eloquente a corredo della considerazione che ha di certe opinioni.