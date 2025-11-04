Totti va in confusione, non ricorda suoi vecchi compagni alla Roma: “Ma questo giocava con me?”

Francesco Totti ha fatto pace con Luciano Spaletti, suo ex allenatore in una Roma che in quegli anni dava spettacolo in lungo e in largo. I due si sono chiariti a margine delle incomprensioni post addio al calcio del Pupone che chiaramente resta l'idolo indiscusso della curva giallorossa. Un giocatore che ha dato tanto alla maglia della Roma e che ha sempre portato profondo rispetto per quella maglia che ha indossato. Nonostante questo però nel corso del nuovo episodio di Fenomeni, il format Prime Sport condotto da Luca Toni, l'ex attaccante si è concesso una lunga chiacchierata con l'ex capitano della Roma.

Insieme hanno scherzato molto su un gioco di memoria che però ha tradito proprio il Pupone. Sullo schermo comparivano infatti le foto di alcuni suoi ex compagni di squadra con cui ha condiviso la sua carriera alla Roma, ma Totti è riuscito a sorprendere tutti anche in questo caso. L'ex capitano dei giallorossi infatti non si ricordava i nomi di quasi tutti suoi ex compagni di squadra proposti: "Ce l'ho eh, però non mi ricordo". Una frase ricorrente per tutta la durata del gioco.

A Totti viene mostrata per prima la foto di Ciccio Tavano che riconosce immediatamente, poi successivamente il buio totale. Il primo vuoto di memoria arriva quando gli viene messa davanti la foto di Joe Cole: "Eh, mica è facile, in inglese..vabbè passo". La sequenza di immagini va avanti, Totti indovina subito Faty ma poi si blocca ancora, questa volta dinanzi a Gerson: "Oddio, ma questo mica ha giocato con me? Brasiliano…oddio, vabbè andiamo avanti". A questo punto ecco spuntare Holebas, ex terzino sinistro giallorosso: "Ah il greco, vabbè mi verrà…".

Buio totale su Barusso e Salih Ucan ("va avanti") poi indovina immediatamente Nonda ma torna di nuovo a non ricordare un altro su ex compagno come Yanga-Mbiwa: "Era un difensore…". Totti ne indovina poi due in fila come Mido e Poggi e tentenna sull'ultimo, ovvero il greco Choutos: "Come si chiamava il greco…ah Choutos". Infine si chiude con l'immagine di Gigi Sartor: "Ce l'ho eh, però non mi ricordo". Un tuffo nel passato dunque per Totti ma il risultato non è stato proprio un gran successo ma sicuramente il siparietto è stato molto divertente.