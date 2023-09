Totti infiamma la Roma e apre al ritorno su “invito” di Mourinho: “Prossimo anno potrei già esserci” Francesco Totti si è detto pronto a fare ritorno alla Roma. L’ex capitano giallorosso con un sorriso ha fatto capire di aver gradito il possibile invito di Mourinho.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra Francesco Totti e la Roma il connubio è a dir poco indissolubile. La parentesi sfortunata in società subito dopo l'addio al calcio giocato e ai giallorossi non ha negato all'ex capitano della lupa di cullare sempre l'idea un giorno di fare ritorno nel club che è stato suo per l'intera carriera. Totti ha sempre cercato di deviare l'argomento in diverse interviste senza rispondere mai con certezza a questa possibilità. Oggi però, in occasione della seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro Italico, è stato incalzato dai cronisti. L'ex capitano giallorosso ha parlato di Lukaku, degli obiettivi della Roma e del suo possibile ritorno in società, proprio al fianco di Josè Mourinho.

Lo Special One avrebbe chiesto al club una figura che possa far sentire la voce dalla Roma all'esterno, agli arbitri e anche per sfruttare i consigli della leggenda giallorossa nello spogliatoio e far valere il suo carisma anche nelle relazioni con i media. Insomma, uno come Totti servirebbe tantissimo alla squadra e a lui. E nel mentre si rincorre questa voce smentita e no dai diretti interessati, è proprio il ‘Pupone' a sbilanciarsi un po' di più. "Se è vero che mi vuole alla Roma? Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una str*****a". Totti scherza e poi diventa improvvisamente serio: "Ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo".

Totti sarebbe l’uomo di fiducia di Mourinho alla Roma.

Mourinho nelle sue avventure in panchina ha chiesto e ottenuto sempre un giocatore ben inserito nell'ambiente per interagire meglio soprattutto fuori dal campo. Al momento questa figura non gli è ancora stata concessa alla Roma, ma viste le difficoltà l'idea sarebbe proprio quella di affidarsi a uno come Francesco Totti che conosce l'ambiente Roma e il mondo giallorosso come nessuno più di lui. Totti è stato nuovamente stimolato a rispondere sull'argomento quest'oggi nel corso della manifestazione e a un certo punto, a precisa domanda su un suo possibile ritorno alla Roma ha detto esplicitamente: "Penso che l'anno prossimo sto già lì" risponde sorridendo.

Dichiarazioni che infiammano il popolo giallorosso e che caricano un ambiente destabilizzato dai risultati negativi delle prime tre giornate di campionato ma galvanizzato dall'acquisto di Lukaku che con Dybala forma una coppia d'attacco sensazionale. "La coppia Dybala-Lukaku? Ancora non li abbiamo visti insieme, non hanno mai giocato in tandem – ha detto – Ma ci aspettiamo grandi cose". Poi sull'obiettivo di una qualificazione alla Champions per il prossimo anno: "Deve arrivarci, come è partita un po' meno ma il campionato è lungo". Poi ancora su Lukaku e sul suo gol col Belgio: "Il Belgio è una cosa, Roma un'altra. Roma è Roma, punto".