Mourinho vuole richiamare Totti alla Roma: pronto un posto in dirigenza con un compito preciso Nelle idee di Mourinho c’è anche il ritorno alla Roma di Totti: lo Special One lo ha chiesto in società per fare da intermediario nelle situazioni più spinose.

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho aspetta Francesco Totti: la nuova stagione potrebbe portare un grande ritorno alla Roma che non sta vivendo un inizio di campionato molto semplice. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Milan all'Olimpico, seguita da una lunga scia di polemiche sulla gestione della gara e che hanno portato lo Special One a non presentarsi ai microfoni nel post-partita.

Non è la prima volta che il portoghese non si reca all'appuntamento con le interviste di rito, specie nei casi in cui le decisioni arbitrali portano a inevitabili discussioni. Ed è proprio per questo, secondo l'indiscrezione lanciata da Repubblica, che Mourinho starebbe pensando al ritorno alla Roma di Totti, uno dei grandi simboli della squadra che potrebbe fare la differenza anche nelle stanze di Trigoria dopo aver dominato per anni in campo.

Secondo il quotidiano l'allenatore avrebbe già pronto un compito tagliato su misura per lui: l'ex capitano entrerebbe a far parte della dirigenza giallorossa con un ruolo specifico, ossia quello di fare da intermediario in queste situazioni più spinose. La sua infinita esperienza da calciatore aiuterebbe la società anche in casi come quello post-Milan, dove a esporsi alle domande dei media sarebbe proprio Totti.

Per il momento accogliere in società qualcuno che diventi portavoce in determinati contesti è soltanto un'idea. Mourinho chiamerebbe Totti molto volentieri, ma in ballo c'è sempre la volontà dell'ex giocatore e i progetti che ha per il futuro. Fra le due parti non c'è stata ancora nessuna discussione seria sull'argomento, soprattutto perché lo storico capitano vorrebbe ricoprire un ruolo operativo all'interno della Roma, molto più vicino alle questioni di campo che alla diplomazia, ben distante da ciò che invece l'allenatote ha in mente per lui.