Torino-Inter interrotta dopo soli 3 minuti, tifoso soccorso in tribuna: cos'è accaduto Episodio particolare poco dopo il fischio di inizio di Torino-Inter. Sulle gradinate del Grande Torino, all'altezza della Curva Maratona un tifoso è stato soccorso in tribuna: gara sospesa per permettere l'intervento sanitario, per poi riprendere qualche istante più tardi. Enorme l'applauso dello stadio che ha accompagnato l'uscita dalla stadio del tifoso.

A cura di Alessio Pediglieri

La partita tra Torino e Inter è stata interrotta quasi subito dopo il fischio di inizio: dopo soli 3 minuti l'arbitro La Penna ha fermato la partita a causa di un problema in tribuna per un tifoso, forse colpito da un malore improvviso, caduto dagli spalti. Per fare intervenire i mezzi di soccorso e riportare la situazione sotto controllo Torino-Inter è stata stoppata per diversi minuti per poi riprendere regolarmente il proprio corso naturale.

Cos'è accaduto in Torino-Inter dopo 3 minuti di gioco: tifoso soccorso sugli spalti

La partita è stata fermata a seguito di un richiamo da parte di alcuni tifosi presenti in Curva Maratona che hanno segnalato che qualcosa non andava sugli spalti: arbitro e squadre hanno così interrotto immediatamente il gioco per permettere ai soccorsi di intervenire e riportare la tranquillità. Mentre in tribuna si sono protratte per qualche minuto le manovre necessarie di assistenza, La Penna ha tenuto un veloce conciliabolo con gli addetti della FIGC che lo hanno aggiornato sulla situazione, mentre le squadre hanno approfittato per un ulteriore riscaldamento in attesa della ripresa. Alla fine, un lunghissimo applauso ha accolto l'abbandono dagli spalti del tifoso e la gara è potuta riprende regolarmente.

Il tifoso sta bene, vigile e cosciente: condizioni che non preoccupano

Ancora non si sa il motivo reale dell'interruzione: le prime ricostruzioni parlavano di un malore, mentre altre fonti parlano di un tifoso che è caduto dagli spalti in modo accidentale. Ma potrebbe essersi trattato di una concausa di eventi: la notizia più confortante è che il tifoso, immediatamente soccorso è sempre stato vigile e cosciente e le sue condizioni non preoccupano, anche se è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.