video suggerito

Tonali svela dov’è cambiata realmente l’Italia: “Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo raduno” Sandro Tonali spiega qual è il grande cambiamento dell’Italia. Oltre al campo, gli azzurri hanno saputo valorizzare anche il gruppo che è diventata un’arma in più: “Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo raduno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primo gol in Nazionale e successo dell'Italia in casa del Belgio che vale i quarti di Nations League. È la serata perfetta di Sandro Tonali che mette da parte il passato e si riprende il centrocampo degli azzurri. Prestazione maiuscola anche per il centrocampista del Newcastle che si è battuto per 93 minuti senza sosta mostrando carattere, forza ed enorme sacrificio. Tutto ciò che chiede ai suoi ragazzi Luciano Spalletti che può andare fiero anche di ciò che è riuscito a costruire fuori dal campo, dando vita a un gruppo tutto nuovo che è l'autentica arma segreta di questa Italia.

Parola di Tonali che ai microfoni di Rai Uno ha spiegato proprio questo concetto sottolineandone l'importanza: "È bello vincere così, abbiamo sofferto, giocato e dimostrato ancora una volta che ci giochiamo ogni partita senza subire, ed è questo il grande cambiamento – ha spiegato il centrocampista azzurro -. Poi nel gruppo c'è grande serenità e questo ci fa bene e ognuno di noi non vede l'ora che arrivi il prossimo raduno, adesso c'è quella linea di equilibrio, abbiamo trovato una stabilità e noi ci divertiamo e anche fuori dal campo stiamo bene, questa è la cosa bella".

L'esultanza di Tonali al gol decisivo in Belgio.

Un'Italia unita e che gioca divertendosi. Non poteva pretendere di più Spalletti che dopo il disastroso Europeo ha saputo rialzare in pochi mesi tutta l'Italia costruendo una squadra bella da vedere e che si diverte anche fuori dal campo. È questo il grande successo di Spalletti che adesso vuole completare l'opera per prendersi anche il primo posto nel girone nell'ultimo turno contro la Francia in casa. "Si sta creando entusiasmo, è una famiglia e un gruppo unito" ha detto dopo Tonali anche Di Lorenzo sottolineando il concetto del centrocampista del Newcastle.

Le parole di Buongiorno e Di Lorenzo sul gruppo Italia

Anche altri calciatori dunque hanno evidenziato questo aspetto che sembra essere parte integrante della mentalità di Spalletti. Il CT dimostra di aver lavorato anche sulla testa, sull'unione del gruppo intesa proprio come entusiasmo da creare attorno a una squadra. Anche lo stesso Buongiorno, intervistato poco dopo, ha ripreso questo ragionamento, sintomo di come tutti siano sulla stessa linea: "Siamo un grande gruppo, che sa soffrire, sta stare tutti insieme senza mollare un centimetro e dobbiamo continuare così".