Il matrimonio tra Sandro Tonali e il Milan è realtà. Il club rossonero ha ufficializzato il riscatto del centrocampista, reduce dalla sua prima stagione a Milano. L'accordo con il Brescia, sull'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del classe 2000 è stato formalizzato attraverso una nota. Adesso Tonali può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Milan, squadra in cui continuerà a giocare, contratto alla mano, fino al 2026.

Il piccolo tormentone legato alla trattativa con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali, si è dunque chiuso. Questa la comunicazione ufficiale del Milan sul mediano: "Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Sandro Tonali dal Brescia. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026".

Le cifre del nuovo accordo tra i due club lombardi sono note ormai dalla giornata di ieri. Il Milan che aveva già versato nelle casse delle Rondinelle 10 milioni di euro per il prestito, per il riscatto ha messo sul piatto 6 milioni e 900 mila euro più ulteriori 3 milioni di euro bonus. Il tutto inserendo anche nella trattativa il cartellino del giovane talento della Primavera Olzer che andrà a giocare al Brescia. Buone notizie dunque per il Milan che è riuscito a riscattare Tonali con uno sconto rispetto a quanto pattuito nella scorsa estate, quando erano stati previsti 15 milioni per il riscatto di Tonali e altri 10 di bonus, per un affare complessivo da ben 35 milioni di euro.

Sandro Tonali dunque parteciperà dunque regolarmente al ritiro con il Milan, che partirà proprio in questo fine settimana. Una buona notizia per Pioli che ha dovuto già fare i conti con gli addii di Donnarumma e Calhanoglu. La speranza è che il riscatto, garantisca anche maggiore fiducia a Tonali, reduce da una prima stagione che si potrebbe definire "d'ambientamento", senza troppe gioie rispetto alle aspettative. Il mediano avrà tutto il tempo per far vedere tutte le sue qualità.