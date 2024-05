video suggerito

Tomori escluso dall’Inghilterra per gli Europei, i tifosi del Milan insorgono: insulti a Southgate Mentre Tomori si trova in Australia con il Milan i tifosi si sono ribellati contro Southgate per la mancata convocazione con l’Inghilterra: fanno partire un coro insultante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora una volta Fikayo Tomori è stato escluso dall'Inghilterra per un torneo importante. Il difensore del Milan non è stato convocato da Gareth Southgate per i prossimi Europei, nonostante gli inglesi non abbiano una scelta ampissima per quanto riguarda i difensori. Una nuova delusione per lui che intanto è volato in Australia per giocare la partita amichevole contro la Roma ed è stato accolto dal calore dei tifosi locali che gli hanno mostrato tutto il loro supporto anche per la mancata chiamata.

Un solo grido si è alzato nel momento in cui il giocatore si è fermato per firmare alcuni autografi: "Ti amiamo Tomori, f*****o Southgate". Non potevano essere più chiari di così: i rossoneri si sono ribellati per la decisione del commissario tecnico inglese che ancora una volta non lo ha preso in considerazione per un torneo importante, lasciandolo a casa.

La reazione di Tomori ai cori

Impossibile dire che il difensore non abbia sentito. Le voci levate dai tifosi sono forti e chiare, come dimostrato da un video che circola sui social che ha immortalato il momento e anche la reazione di Tomori: l'inglese stava firmando alcune magliette del Milan quando ha sentito ciò che gli veniva detto, non ha alzato gli occhi e non ha pronunciato nessuna parola ma il suo sorriso diceva davvero tutto.

Il difensore ha sorriso più volte, anche un po' imbarazzato per ciò che gli veniva detto, ma con un'espressione soddisfatta che forse gli ha fatto passare per un attimo l'amarezza per la mancata convocazione. In ogni caso ha ricevuto il pieno sostegno da parte della tifoseria del Milan che ancora una volta si è schierata al suo fianco.

L'ennesima esclusione per Tomori

Non è la prima volta che Southgate lo lascia a casa: agli Europei del 2020, dove l'Inghilterra è arrivata in finale, non era stato convocato e la stessa sorte gli era toccata anche agli ultimi Mondiali ai quali ha assistito da casa. Ancora una volta il CT ha deciso di lasciarlo fuori addirittura dalla lista dei pre-convocati, preferendo altri profili a lui nonostante la nazionale inglese non offra una concorrenza esagerata per il reparto difensivo.