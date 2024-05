Perché si gioca Milan-Roma in Australia, amichevole dall’altra parte del mondo a stagione già finita

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il campionato di Serie A è terminato eppure Milan e Roma oggi si affronteranno di nuovo. Perché? Lo faranno all'Optus Stadium di Perth, in Australia, alle ore 13 italiane (le 19 ora locale in base al fuso orario) per giocare una partita amichevole.

Il filo conduttore di questo match è nel segno di Ago. Ago è il dimunitivo di Agostino Di Bartolomei, capitano e icona della ‘magica' con la quale conquistò uno scudetto (1982-1983) e 3 Coppe Italia (1979-1980, 1980-1981, 1983-1984) oltre che ex calciatore dei rossoneri (per 3 campionati, dal 1984 al 1987). Giovedì 30 maggio ricorreranno 30 anni dalla sua morte avvenuta nel '94.

Ago ieri, oggi e sempre è la scritta celebrativa che le formazioni recheranno sulla divisa che i calciatori indosseranno per l'occasione e "renderanno così un doveroso omaggio – come si legge nelle rispettive note delle società – ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso. Ago con noi anche a Perth! Ieri, oggi, sempre".

Per il Milan in panchina ci sarà Daniele Bonera, l'ex difensore oggi è collaboratore tecnico dei rossoneri che nella trasferta australiana saranno accompagnati da Zlatan Ibrahimovic.

I convocati del Milan per l'amichevole a Perth

Quanto ai calciatori convocati, nel Milan saranno presenti tutti i big eccezion fatta per cinque giocatori (Maignan, Bennacer, Chukwueze, Leao e Pulisic). Di seguito la lista dei selezionati, ruolo per ruolo: portieri Nava, Sportiello, Torriani; difensori Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori; centrocampisti Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli; attaccanti Giroud, Jović, Okafor.

I convocati della Roma per il match nel ricordo di Ago

Sono 22 i giocatori che Daniele De Rossi ha selezionato per la trasferta dall'altra parte del mondo. Di seguito la lista dei convocati, ruolo per ruolo: portieri Boer, Kehayov, Svilar; difensori Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti; centrocampisti Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli; attaccanti Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.