Sospesa la squalifica a Mourinho, sarà in panchina per Roma-Juventus: accolto l’appello giallorosso Il tecnico della Roma era stato squalificato per due turni dal Giudice Sportivo. La Roma ha fatto ricorso e l’appello è stato accolto: Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina per la sfida alla Juve. La sanzione al momento è stata sospesa in via cautelare.

A cura di Alessio Pediglieri

Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus, la Roma ha visto accolto il proprio ricorso davanti alle due giornate di squalifica inflitte al proprio tecnico dopo gli episodi di Cremona. La sanzione è stata al momento sospesa in via provvisoria e cautelare e così il tecnico portoghese sarà regolarmente presente in panchina contro la Juve.

Inizialmente il tecnico giallorosso era stato sanzionato con due turni di squalifica dal Giudice Sportivoche, di fronte al referto arbitrale, non ha avuto altra soluzione che decretare lo stop del portoghese. In base alla nota di fine gara in Cremonese-Roma, infatti, era emerso l'atteggiamento antisportivo e provocatorio del tecnico che ha così rimediato due giornate (contro Juve e Sassuolo) con la seguente motivazione: "aver contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione: per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive".

Subito la società giallorossa ha presentato ricorso anche stando ai fatti ben più complessi e che riguardano l'eventuale atteggiamento provocatorio di Serra con cui Mourinho è entrato in acceso diverbio a bordo campo e soprattutto negli spogliatoi. La FIGC ha aperto una inchiesta e ha ascoltato già il tecnico giallorosso e nei prossimi giorni verificherà la versione dello stesso Serra e di altri presenti. Per poi decidere sulla vicenda che, al momento, ha spinto a sospendere ogni squalifica formale, in via preventiva.

Dunque, per la sfida di domenica sera all'Olimpico, Josè Mourinho potrà sedersi comodamente in panchina, così come si era augurato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa del pre gara in cui aveva espresso tutto il proprio rammarico per l'assenza del collega. Che ci sarà, vista la sospensione della decisione del Giudice Sportivo, anche per la sfida contro il Sassuolo sempre che, prima del 12 marzo – data del match contro i neroverdi – non vi saranno ulteriori sviluppi.