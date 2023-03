Allegri vuole Mourinho in panchina per Roma-Juve: “Mi dispiace se domenica non ci sarà” Massimiliano Allegri ha presentato Roma-Juventus e ha voluto esprimere il suo punto di vista sul caso che ha visto protagonista Mourinho con Serra.

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri cerca conferme dalla Juventus. Dopo le quattro vittorie su quattro nel mese di febbraio, i bianconeri saranno di scena all'Olimpico contro la Roma domenica sera prima della sfida nell'andata degli ottavi di Europa League all'Allianz Stadium con il Friburgo. Si tratta di una sfida sempre particolare e che la Vecchia Signora non può sbagliare per provare a scalata la classifica, che attualmente vede i bianconeri settimi a -6 dal 6° posto dell'Atalanta, in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la penalizzazione di 15 punti.

Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore della Juve si è espresso così:"La Roma sta facendo un ottimo campionato. È in lotta per un posto in Champions. In casa è la prima squadra in Europa ad aver subito meno gol. Viene da quattro vittorie in casa senza subire reti. Sarà una bella partita in uno stadio pieno. Bisogna essere bravi a fare una bella partita"

In merito al paragone con José Mourinho e al caso che ha visto protagonista il tecnico portoghese con l'arbitro Serra si è espresso così: "Se lo fanno sono molto contento, ha vinto 26 titoli in carriera… Sta facendo un ottimo lavoro a Roma: da qualche anno non lottavano per i primi quattro posti. Hanno fatto 44 punti, significa essere lì. Mi dispiace se domenica non ci sarà. A mio parere l'allenatore buttato fuori durante la partita va multato, ma deve essere presente la partita seguente. Spero di vederlo in panchina".

Allegri ha gatto un bilancio sulle condizioni di Pogba e degli altri infortunati: "Pogba ha reagito bene, ha fatto allenamento. È normale non abbia minutaggio, ma sono sorpreso del suo ingresso nel derby dove ha fatto buone cose. Deve crescere: al momento è un'ottima soluzione in panchina. Milik torna dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione. Miretti e gli altri sono tutti a disposizione".

Infine una battuta sull'impresa di andare in Champions League con una penalizzazione: "Pari allo Scudetto? No, sarebbe come vincere tre scudetti!"