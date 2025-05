video suggerito

Tifoso viene inquadrato in diretta allo stadio, fa un gesto aberrante: licenziato in tronco Un tifoso del Celtic è stato licenziato in tronco da un’importante azienda scozzese dopo che il suo gesto ignobile è stato ripreso dalle telecamere in diretta TV durante il derby di Glasgow contro i Rangers. Indaga anche la polizia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica scorsa si è giocato l'Old Firm, il derby di Glasgow, conclusosi con un pareggio per 1-1: al gol di Dessers in chiusura di primo tempo per i padroni di casa dei Rangers ha fatto seguito quello messo a segno dal Celtic nella ripresa con Idah. Un pari che non cambia la sostanza del campionato scozzese stradominato dal Celtic, che ha già vinto matematicamente il titolo il 26 aprile, a fronte di un vantaggio che ora è di 17 punti sui Rangers. La grande rivalità tra i due club di Glasgow, che è anche religiosa (storicamente cattolico uno, protestante l'altro), può degenerare fino a provocare comportamenti aberranti come quello di un tifoso del Celtic che gli è valso il licenziamento in tronco, dopo che tutto il Paese ha visto quello che aveva fatto in diretta televisiva.

Cosa ha fatto il tifoso del Celtic durante il derby coi Rangers: un gesto ignobile

La polizia ha anche avviato un'indagine sulle azioni di Darren Malloch, filmato mentre prendeva in giro la morte di 66 tifosi dei Rangers, deceduti in seguito al disastro di Ibrox Park del 2 gennaio 1971, quando – proprio durante un derby tra Rangers e Celtic – si generò una terribile calca sulla scalinata 13, un'uscita dello stadio dove i Rangers giocano le loro partite tra le mura amiche. In seguito alla ressa, persero la vita 66 sostenitori casalinghi, oltre a 200 feriti.

Una tragedia che ha segnato la storia del calcio scozzese e sulla quale il 35enne Malloch ha avuto la pessima – e umanamente mostruosa – idea di ironizzare con tutto l'odio che aveva dentro, prima mostrando il telefonino sul cui display si vede chiaramente il numero 66, poi facendo il gesto del 66 con le dita delle mani e infine mimando qualcuno che cade.

Leggi anche Incidenti tra tifosi del Napoli e con la polizia a Lecce: cosa è successo fuori e dentro lo stadio

Il tifoso del Celtic è stato licenziato in tronco: era un project manager in un'importante azienda scozzese

L'uomo è, anzi era, un project manager presso Advance Construction Scotland, un’azienda scozzese specializzata in lavori di ingegneria civile, che ha subito annunciato di aver licenziato il suo dipendente in seguito alla diffusione delle sue immagini vergognose.

"Possiamo confermare che un individuo è stato licenziato dal nostro impiego, a seguito di un incidente caratterizzato da un comportamento del tutto inaccettabile durante la recente partita di calcio Rangers-Celtic – si legge nella nota diffusa dall'azienda – Come azienda, richiediamo a tutti i dipendenti i più elevati standard di condotta, sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro. In linea con le nostre procedure disciplinari, non tollereremo né tollereremo questo comportamento. Riteniamo che anche la Polizia scozzese stia indagando su questo incidente e, pertanto, non siamo in grado di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito".

Anche la polizia scozzese ha confermato di aver esaminato il filmato. Un portavoce ha dichiarato: "Siamo a conoscenza dell'incidente e le indagini sono in corso". Dal canto suo, anche il Celtic è rimasto inorridito dal gesto ignobile del suo tifoso: "Faremo indagini approfondite e adotteremo tutte le misure appropriate". Ovvero anche escludere a vita Malloch dallo stadio.

Difficile immaginare qualcosa di peggio del suo comportamento, anzi sì: alla fine del video si vede un bambino dietro Malloch fare anche lui lo stesso gesto del 66 con le dita. Ovviamente qualcuno glielo avrà insegnato: gli aspetti più beceri e odiosi del tifo purtroppo si tramandano di generazione in generazione.