Tifoso muore prima di entrare allo stadio: “L’abbiamo visto cadere, all’inizio nessuno l’ha aiutato” Un uomo di 78 anni è morto poco prima della partita valida per la 37a giornata di Ligue 1 tra Stade Rennais e Olympique Marsiglia.

A cura di Vito Lamorte

Un tifoso è morto nella serata di sabato prima della partita di Ligue 1 tra Stade Rennes e Olympique Lione, che si è chiusa con la vittoria per i padroni di casa per 2-0. L'uomo di 78 anni, che stava andando al Roazhon Park, è stato colpito da un malore davanti dell'ingresso allo stadio e non c'è stato verso di soccorrerlo o rianimarlo.

Il quotidiano francese Ouest-France ha riportato la testimonianza di una sostenitrice dell'OM, testimone di quanto accaduto dall'area riservata ai tifosi del Marsiglia intorno alle 19:30: "Lo abbiamo visto cadere a terra. All'inizio nessuno l'ha aiutato. E quando la gente intorno ha visto che non si muoveva si è preoccupata. Ma già non respirava".

I primi passi sono stati mossi da un sostenitore dell'OM e poi dai soccorsi presenti sul posto: sono stati avvertiti dalla polizia e hanno anche cercato di prendersi cura dell'uomo che era crollato pochi minuti prima ma non c'è stato nulla da fare.

Sempre lo stesso quotidiano transalpino ha riportato inoltre che altre due squadre di sanitari si sono mosse subite per provare a recarsi sul posto ma hanno avuto difficoltà ad intervenire nella zona a causa degli ingorghi all'ingresso del parcheggio: anche se fossero riusciti a intervenire non sarebbero riuscite a salvare la vita al tifoso del Rennes, morto sul colpo.

La gara giocata al Roazhon Park si è decisa nel prima frazione, quando la squadra di Bruno Genesio ha infilato due reti nel giro di 35′ all'OM di Jorge Sampaoli: prima Bourigeaud e poi Majer hanno infilato il pallone alle spalle di Mandanda, decretando la nona sconfitta in campionato per Under & co. In questo modo il Marsiglia è stato raggiunto dal Monaco al secondo posto e ora l'accesso diretto alla Champions League non è più certo: nell'ultimo turno affronterà in casa lo Strasburgo mentre i monegaschi saranno ospiti del Lens.