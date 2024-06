Tifoso inglese agli Europei si addormenta durante la partita e si sveglia alle 4: non ricorda nulla Assurdo episodio a margine di Inghilterra-Serbia, con un tifoso inglese che si è ritrovato ancora nello stadio ben oltre il fischio finale: da solo, evidentemente spaesato e disorientato, il video è diventato immediatamente virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incredibile storia agli Europei di Germania che ha visto protagonista un tifoso dell'Inghilterra: lo spettatore inglese ha assistito al debutto con vittoria della nazionale dei Tre Leoni con la Serbia, grazie alla rete decisiva siglata da Bellingham nei minuti iniziali, ma si è ritrovato 24 ore più tardi ancora allo stadio: ubriacatosi nel corso del match, si è accasciato tra i gradoni delle tribune e nessuno lo ha visto, nemmeno gli addetti ai controlli dell'impianto, trascorrendo l'intera notte a dormire sugli spalti. Per poi svegliarsi il giorno dopo e testimoniare la sua disavventura con un video subito divenuto virale sui social.

L'assurdo episodio è accaduto a margine del debutto dell'Inghilterra di Southgate a Euro 2024, nello stadio di Gelsenkirchen, lo stesso che ospiterà l'Italia di Luciano Spalletti per la seconda partita del Girone B, contro la Spagna, la Veltins Arena che può ospitare oltre 60 mila spettatori. Tanti erano quelli presenti in Inghilterra-Slovenia e uno di questi non è riuscito molto probabilmente a vedere nemmeno la fine del match, crollato in tribuna tra i fumi dell'alcool.

Il video del tifoso inglese, ancora allo stadio alle 4 del mattino

A raccontare la propria disavventura è lo spettatore inglese che si è ripreso mentre riprende coscienza all'interno dell'Arena di Gelsenkirchen. Lo si vede visibilmente scosso e disorientato, semi addormentato e ancora in preda ai postumi di una sbronza. Sono le 4 del mattino, la Veltins Arena alle sue spalle appare completamente deserta e abbandonata da tutti, altri tifosi e addetti allo stadio. Un video di pochi secondi ma che ha fatto subito il giro dei social, diventando immediatamente virale e un "idolo" per i tanti utenti che hanno subito commentato divertiti il filmato

Le falle della sicurezza a Euro 2024: oltre il tifoso, la finta mascotte

Come ha potuto accadere una cosa del genere? Difficile a dirsi e a spiegarsi ma è successo e questo è un nuovo esempio delle falle all'interno della sicurezza negli impianti di Euro 2024. La Germania in una manciata di giorni ha rimediato una serie impressionante di figure imbarazzanti. Oltre alla scena quasi inverosimile del tifoso inglese rimasto fino al mattino dopo nello stadio senza che nessuno se ne accorgesse, in occasione della gara inaugurale Germania-Scozia, vinta dai tedeschi ma che ha visto un'altra clamorosa topica dell'organizzazione degli Europei: una finta mascotte, di uno youtuber che si è intrufolato e arrivato in campo, facendosi selfi e foto con giocatori e Vip senza che nessuno se ne accorgesse.