La mascotte degli Europei è falsa ma nessuno se ne accorge: youtuber entra in campo e beffa tutti Marvin Wildhage ha pubblicato sul proprio canale il video in cui testimonia con quale facilità si sia introdotto all’interno dell’Allianz Stadium in occasione di Germania-Scozia. Comprando online il costume di Albart, la mascotte di Euro 2024, con cui ha beffato la sicurezza UEFA. Scoperto solo alla fine, ha ricevuto un immediato DASPO, ma la figura imbarazzante dell’organizzazione rimarrà imperitura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una mascotte finta ma che per tutti è sembrata quella ufficiale degli Europei 2024 a tal punto che è riuscita senza problemi a entrare nello stadio della gara di debutto del torneo, Germania-Scozia e a prendere in giro tutti: addetti alla sicurezza e organizzatori, oltre ai responsabili UEFA. A preparare la beffa, uno youtuber tedesco che si è preso gioco della situazione fino ad essere scoperto e ad essere finito nel peggiore dei modi: con il fermo in cella e un DASPO imposto dall'UEFA, non prima però di pubblicare il tutto sul proprio canale Youtube.

Lui si chiama Marvin Wildhage e per molto tempo non potrà più mettere piede negli stadi o dove si svolgeranno manifestazioni sportive, vista la decisione dell'UEFA di punirlo con un DASPO per cercare di tamponare la figuraccia internazionale che il popolare youtuber tedesco è riuscito a far rimediare a tutta l'organizzazione degli Europei 2024: in occasione della gara inaugurale del torneo Germania-Scozia ha documentato come superare agevolmente qualsiasi controllo semplicemente vestendosi da Albärt, l'orsetto mascotte, travestimento che gli ha permesso di entrare in campo, seguire da vicino giocatori e staff delle nazionali, ottenere libero accesso a zone altrimenti proibite ai non autorizzati.

La finta mascotte di Euro 2024 che si fa beffa della sicurezza

Tutto rigorosamente filmato e poi regolarmente pubblicato su tutti i suoi profili social: Wildhage ha beffato chiunque, facendosi passare per Albärt, l'orso mascotte ufficiale di Euro 2024 ed è entrato in campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nel video pubblicato, sono presenti anche le riprese dei controlli effettuati dagli steward, del tutto vane: ben celato nel costume, Wildhage ha potuto così fare selfie e foto con i giocatori per poi venire scoperto nel momento in cui – dovendo lasciare il campo – si è reso conto di non sapere dove andare. In quel momento, seguito dagli stewards è stato prima fermato e poi smascherato, infine posto in stato di fermo.

Il comunicato dell'UEFA, "incidente con la mascotte"

A doverne dare triste e imbarazzante conferma è stata la stessa UEFA che ha diramato comunicazioni che evidenziavano la "falla" organizzativa che avev a permesso a Wildhoge di entrare in campo. "C'è stato un incidente che coinvolge un finto costume da mascotte. Tre persone non autorizzate sono riuscite ad accedere allo stadio. La Uefa ha valutato la situazione e ha avviato le misure organizzative necessarie" hanno fatto sapere i responsabili della sicurezza che insieme alle forze dell'ordine stanno ancora cercando di ricostruire l'intera situazione che ha permesso un così imbarazzante inconveniente.

Come ha fatto Marvin Wildhoge, a camuffarsi da mascotte

Una scommessa. Così è nata l'idea da parte di Wildhoge di prendere le sembianze di Albärt e prendersi una inaspettata popolarità, riuscendo a beffare la sicurezza – definita dall'UEFA "massima" per tutte le gare di Euro 2024 – entrando senza problemi fino al campo in occasione della gara inaugurale Germania-Scozia. Lo youtuber ha ordinato online il costume per la mascotte, spedita dalla Cina, per un costo totale di 3.200 euro, più le spese di spedizione e dogana. Per poter effettivamente raggiungere il campo, Wildhage ha anche introdotto di nascosto un proprio aiutante in modo che potesse riferire come apparivano le carte d'identità dei dipendenti e ricopiarle. Fino alla grande beffa conclusasi con momenti indimenticabili di gloria e un epilogo amaro per Wildhage e i suoi due complici.