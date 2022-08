Tifoso incallito promette alla fidanzata un viaggio romantico ma finisce malissimo Il trucco del tifoso è durato poco, la fidanzata ha scoperto subito l’inganno. Tutto per vedere una partita di League One tra Sheffield Wednesday e Plymouth. Lui, però, non s’è perso d’animo: “Chi vuol venire, si faccia avanti. Il viaggio all inclusive è già prenotato”.

Il trucchetto del tifoso fallisce miseramente. La fidanzata lo scopre e lo molla con un messaggio in chat.

Joe Taylor è il tifoso che aveva studiato il piano perfetto (mica tanto… a giudicare da come è andata a finire) per tenere buona la fidanzata senza rinunciare alla sua passione per il calcio. Più che Febbre a 90° – dove la vita di un incallito supporter dell'Arsenal ruotava tutta intorno alle imprese dei Gunners – si è trattato di una grossa bugia scoperta nel peggiore dei modi.

Lui aveva in mente ‘solo' di seguire la partita dello Sheffield Wednesday, lei auspicava ben altro. Meglio, le era stato promesso che avrebbe trascorso un fine settimana romantico. Due anche tre giorni mano nella mano, a guardare le stelle, conoscersi meglio, fare sesso, divertirsi, visitare un bel posto… insomma tutto (o quasi) ci si possa aspettare da una proposta del genere.

Lo scambio di messaggi con la partner, Georgia, spiega bene quale possa essere stata la reazione fredda e intransigente della giovane quando ha capito che in realtà le era stata raccontata una grossa balla. E che al boyfriend interessava davvero poco trascorrere più tempo insieme. Nella testa gli passava altro e nel cuore un cantuccio speciale era tutto per la sua squadra. Il tifo prima di tutto.

Una parte della conversazione tra il tifoso e la sua fidanzata.

"Che ne dici di trascorrere qualche giorno insieme in un bel posto? Ho già prenotato tutto", la proposta del fidanzato. "Grazie, bella idea. Sì, non c'è problema… sono libera per quei giorni", la replica della giovane. Sembrava l'inizio di un idillio, s'è trasformato in una luna di fiele.

Quello che Georgia non sapeva era che dietro tanta accuratezza, dietro tanta premura ci fosse dell'altro… un fine tutt'altro che sentimentale e/o romantico. Il suo ragazzo, Jove, aveva calcolato tutto credendo che fosse possibile incastrare ogni cosa ma senza avvertirla. L'obiettivo malcelato era andare a vedere il prossimo 10 settembre la partita del campionato di League One (l'equivalente della Serie C italiana) tra Sheffield Wednesday e Plymouth.

Una sfida di coppa tra lo Sheffield Wednesday e il Plymouth

La bugia che ha le gambe corte è inciampata prima, un mese di bugie era un percorso troppo lungo per una furbata del genere. E quando la fidanzata lo ha capito ci ha messo davvero poco a reagire: "Joe, ti ho scaricato", la frese secca con la quale lo ha mollato.

Lui, però, non si è perso d'animo né si è mostrato affranto e distrutto dal dolore. In un messaggio condiviso sui sociale s'è subito messo alla ricerca di una nuova compagnia. "Chi vuol venire, si faccia avanti. Il viaggio all inclusive è già prenotato". Ma solo per andare a vedere la partita di pallone.