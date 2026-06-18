Paura per Urska Zigart al Tour de Suisse, la fidanzata di Pogacar sbatte sull’asfalto dopo una caduta

Urska Zigart, ciclista e fidanzata di Tadej Pogacar, subisce un terribile incidente durante il Tour de Suisse. Perde il controllo della bici e finisce sull’asfalto.

Urska Zigart ha subito un bruttissimo incidente proprio sul finire della tappa di oggi del Tour de Suisse che prevedeva l'arrivo a Locarno. La Zigart, fidanzata del campione Tadej Pogacar, è una ciclista su strada del team AG Insurance-Soudal ed è rotolata sull'asfalto dopo aver perso completamente il controllo della sua bici mentre il gruppo attraversava un dissuasore di velocità (un comune dosso ndr) messo proprio sotto il gonfiabile che indicava l’ultimo chilometro. Con lei a finire a terra anche le altre colleghe.

Urska è stata immediatamente soccorsa. Il team ha fatto sapere che la Zigart si sta sottoponendo a esami clinici approfonditi. Il team aggiornerà sulle condizioni fisiche della slovena appena sarebbe possibile avere ulteriori informazioni in merito. La gara si è dunque conclusa con questa tremenda caduta. Nel frattempo è iniziata la tappa del Tour de Suisse anche dello stesso Pogacar. Lo sloveno, fidanzato di Urska Zigart, è primo in classifica generale.

Lo stesso Pogacar poco prima di dare il via alla sua tappa ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui mostra una foto sua proprio con Urska con tanti cuori nel mezzo. Un segno di vicinanza ma forse anche confortante del fatto che la sua compagna non sia in pericolo. La Zigart è stata sbalzata oltre il manubrio a circa 50 km/h ed è rimasta immobile sull'asfalto. Anche diversi altri ciclisti del gruppo sono caduti a terra. Si tratta di Sara Casasola, Ginia Caluori e Maya Kingma.

La story pubblicata da Pogacar sui social.

Le condizioni di Zigart e le altre cicliste coinvolte nella caduta

Secondo il portale specializzato in ciclismo Wielerflits, Casasola è stata portata in ospedale per farsi medicare, mentre Caluori e Kingma hanno riportato solo delle abrasioni. Non è ancora noto quanto siano gravi le ferite riportate dalla miglior ciclista slovena. Zigart e la stella del ciclismo Tadej Pogacar sono fidanzati dal 2021. Il quattro volte vincitore del Tour de France sta partecipando all'edizione maschile della stessa corsa ciclistica e attualmente sta percorrendo la seconda tappa. Per Pogacar, questo fa parte della preparazione al Tour de France di quest'anno, che inizierà il 4 luglio.