Tifoso dà uno schiaffo a Henry durante una foto: Thierry è stupefatto, ma reagisce con ironia Inaspettato fuori programma per Thierry Henry durante una foto con un tifoso a dir poco invadente. Il siparietto finisce sui social network.

A cura di Marco Beltrami

Thierry Henry è molto amato e non solo in Francia. Le sue doti tecniche, il suo talento e fiuto per il gol gli hanno permesso di rientrare a pieno titolo nella categoria degli attaccanti più completi e competitivi del calcio internazionale. Un'ammirazione che non è calata anche dopo che "Titì" ha appeso le scarpe al chiodo, pur non rinunciando mai al suo feeling speciale con il pallone. La sua carriera è proseguita poi in panchina, sia come allenatore che come consulente e anche spesso e volentieri come commentatore e opinionista. In una delle sue ultime uscite pubbliche però il campione del mondo 1998 ha dovuto fare i conti con un curioso fuori programma.

Il tutto è stato immortalato in un video che ha fatto poi capolino sui social. Nelle immagini si vede Thierry Henry nei corridoi di uno stadio, alle prese con alcuni tifosi che gli chiedono la classica foto. Molto disponibile, l'attuale commentatore Amazon e consulente della nazionale del Belgio, si è concesso ai fan, scambiando con loro alcune battute. Inaspettatamente però ecco che uno di questi ha letteralmente sorpreso l'ex bomber francese. Come? Con uno schiaffetto sulla guancia. Niente di grave, ma un gesto assolutamente imprevisto ed eccessivo, troppo confidenziale.

Lo schiaffo ha lasciato di sasso Henry che ha guardato il tifoso, tra l'altro di un'eta sicuramente superiore alla sua. Dopo averlo ripetutamente avvisato con la mano sulla gamba, gli ha detto: "Non gli schiaffi". Poco dopo l'ex di Juventus, Arsenal e Barcellona guardando i presenti, con una battuta ha provato a sdrammatizzare: "Ora vado a picchiarlo". Nessuna reazione dal tifoso che sorridente è riuscito ad ottenere il suo obiettivo, ovvero la foto con il suo idolo.

Come si è concluso il tutto? Thierry Henry che nonostante lo schiaffetto si è dimostrato molto calmo e tranquillo senza reazioni eccessive, ha voluto comunque dare un consiglio particolare all'uomo, ovvero quello di abbassare il gomito. Probabilmente alla base del suo entusiasmo anche uno stato di lucidità non all'altezza. Titì infatti ha ripetuto più volte: "Bere non va bene".