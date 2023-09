Tifosi del Milan in rivolta contro la società: la nuova maglia ha i colori dell’Inter I tifosi del Milan hanno pubblicato un duro comunicato contro la società per sottolineare il loro disappunto circa le nuove divise pre-gara. Sulla maglia compaiono i colori sociali dell’Inter all’altezza della spalla destra. “È irrispettoso e intollerabile”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan ha cambiato tanto in questa stagione. Lo sa benissimo Pioli che dopo la partenza di Tonali dal mercato ha avuto una squadra del tutto nuova. Sono arrivati infatti diversi giocatori che in questo momento sembrano essere già entrati negli automatismi tattici dell'allenatore colpendo in positivo anche i tifosi. Sostenitori rossoneri che però in queste ore non hanno preso benissimo la scelta della società relativa alle nuove divise pre-gara del Milan. L'account "banditi.curvasudmilano" si è infatti visto costretto ad intervenire con un durissimo comunicato contro il club.

Di solito durante la stagione i responsabili marketing si divertono a mescolare un po' le carte dal punto di vista cromatico nella creazione delle nuove divise. Strisce, linee e disegni la fanno da padrona sulle maglie delle varie squadra sempre lasciando come base i colori storici del club. In questo caso però sulla divisa che i rossoneri indossano prima della partita, compare anche una parte che rimanda ai colori sociali dell'Inter. Una banda nerazzurra sulle spalle che ha infastidito una parta dei sostenitori del Milan: "È irrispettoso e intollerabile".

Sulla spalla sinistra c'è infatti una nota blu su fondo nero che di fatto richiama proprio ai colori sociali dell'Inter. Nella nota pubblicata, si legge chiaramente come si sia oltrepassato il limite. I tifosi del Milan accettato volentieri i cambiamenti e le modifiche apportate spesso alla terza maglia da parte del marketing, ma in questo caso sembra si sia andati oltre. "È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali – si legge – Riteniamo però che a tutto vi sia un limite!". A questo punto parte la protesta.

"Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle m***e è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile – scrivono all'interno del loro comunicato – Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club". L'auspicio che la società possa accogliere il loro appello è chiaro: "Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!".