Tifosi Bournemouth esplodono al 92′: l'ultimo treno per il ritorno a casa degli ospiti è stato annullato Al danno della sconfitta in casa del Bournemouth – nel Monday Night di Premier League – i tifosi del Southampton hanno dovuto aggiungere la beffa del boato del pubblico casalingo quando lo speaker dello stadio ha annunciato che l'ultimo treno per il loro ritorno a casa era stato annullato. Quello successivo partiva alle 5:12 del mattino…

A cura di Paolo Fiorenza

I tifosi del Bournemouth lunedì sera erano già sicuri di tornare a casa felici per la vittoria ormai certa sul Southampton nel Monday Night di Premier League, ma hanno trovato un altro motivo per esultare – davvero beffardo per i loro avversari – quando lo speaker dello stadio ha annunciato al 92′ che l'ultimo treno per il ritorno a casa dei sostenitori ospiti era stato annullato. È stata una mazzata per chi non aveva fatto la trasferta in macchina (tra le due città c'è una cinquantina di chilometri) e dunque si ritrovava con la prospettiva di dover passare la notte fuori casa, ed invece un motivo di festeggiamento per i tifosi del Vitality Stadium.

I sostenitori del Southampton probabilmente pensavano che la serata non potesse andare peggio, dopo i tre gol presi dal Bournemouth in 39 minuti del primo tempo, ma per alcuni di loro le cattive notizie sarebbero arrivate negli ultimi istanti del match. Il punteggio di 3-1 non lasciava ormai più nessuna speranza di rimonta e una parte dei tifosi ospiti si era già diretta verso le uscite dello stadio quando il cronometro segnava il tempo di recupero. Al 92′ si è sentita la voce dello speaker dare una pessima notizia per loro: "Il treno delle 23:15 per Southampton è stato cancellato".

Era quello l'ultimo treno che partiva da Bournemouth per Southampton, col successivo che sarebbe partito solo l'indomani mattina, alle 5:12. L'annuncio è stato accolto dal boato e dagli applausi del pubblico di casa, che affollava il piccolo impianto da 11mila posti, mentre i loro avversari si trovavano costretti a pensare a piani alternativi per tornare a casa. Una beffa dopo il danno della sconfitta, che lascia il Southampton ultimo in Premier dopo le prime 6 giornate, con un solo punto al pari del Wolverhampton e la prospettiva di andare a fare visita nel prossimo turno ad un Arsenal in grande forma. Il Bournemouth invece, grazie al successo di lunedì sera, sale all'11simo posto con 8 punti.