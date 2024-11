video suggerito

Thuram ammette le difficoltà in campo con Buongiorno in marcatura: “Avevo una battaglia da rifare” Marcus Thuram ammette dopo Italia-Francia che aveva una battaglia da rifare con Buongiorno. I due si erano scontrati nell’ultimo turno di Serie A prima della sosta in Inter-Napoli: “Mi aveva tenuto benissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marcus Thuram e Alessandro Buongiorno di nuovo contro a una settimana di distanza sullo stesso terreno di gioco, quello del Meazza. Dalla sfida Inter-Napoli di Serie A a Italia-Francia di Nations League il risultato non cambia: l'attaccante e il difensore si sono dati nuovamente battaglia. E questa volta, per stessa ammissione dello stesso centravanti dell'Inter, c'era un duello da riproporre. L'ha spiegato lo stesso Thuram al termine della sfida di Nations League vinta dalla nazionale di Deschamps contro gli azzurri è che è valsa il primo posto nel girone.

“Avevo una battaglia da rifare con Buongiorno che mi ha tenuto benissimo qua una settimana fa in campionato, ero contento di giocare ancora contro di lui, ma sono anche loro amici che conosco”. Thuram dunque ammette di aver riscontrato delle difficoltà nell'ultima sfida di campionato che la sua Inter ha giocato contro il Napoli prima della sosta e terminata con il punteggio di 1-1. Una partita che ha visto brillare il difensore azzurro praticamente perfetto negli interventi, anticipi e marcatura sul suo diretto avversario.

Thuram evidentemente nella sfida contro il Napoli e dunque contro Buongiorno, ha notato di aver avuto poco margine di manovra per il suo lavoro in campo, quello che gli chiede di fare Simone Inzaghi in coppia con Lautaro. Buongiorno nella sfida contro l'Inter ha vinto 4 duelli aerei su 4 e anche 3 contrasti su 3 distinguendosi con 75 tocchi di palla, sintomo di quanto l'azione di Conte spesso parte anche dai suoi piedi. Un difensore che sembra essersi adattato subito alla realtà partenopea e al gioco dello stesso Conte.

La nuova sfida di Thuram contro Buongiorno nel 2025

Le parole di Thuram fanno intendere dunque quanto sia stato difficile giocare contro un difensore come Buongiorno che si è consacrato totalmente dopo gli anni al Torino prendendosi anche un ruolo centrale insieme a Bastoni nella retroguardia dell'Italia di Spalletti. I due si scontreranno di nuovo il prossimo nel primo weekend di marzo in occasione della sfida di ritorno tra la squadra di Conte e quella di Simone Inzaghi al Maradona. Una partita che potrebbe già essere fondamentale per la lotta Scudetto in un campionato attualmente apertissimo.