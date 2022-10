Thiago Silva rischia di rompersi l’osso del collo in campo, la moglie: “Ringrazio Dio” Le immagini della caduta di Thiago Silva in Salisburgo-Chelsea sono impressionanti: il brasiliano ha rischiato la paralisi per la frattura delle vertebre cervicali.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Chelsea martedì sera ha vinto per 2-1 in casa del Salisburgo e si è assicurato il primo posto nel girone E di Champions League, in virtù del doppio successo sul Milan che dunque non può finirgli davanti neanche qualora lo appaiasse in testa nell'ultima giornata. Le reti di Kovacic e Havertz hanno dato i tre punti alla squadra di Potter, ma rimarchevole è stata anche la prova difensiva dei Blues, con un Thiago Silva assolutamente sontuoso nel guidare la linea e tre completata da Chalobah e Cucurella.

Il 38enne brasiliano appare davvero eterno: nel match giocato in terra austriaca, non solo è stato impeccabile nel blindare la porta di Kepa, ma anche col pallone tra i piedi ha dettato legge, come testimoniano le eloquenti statistiche di fine partita: è il giocatore che ha effettuato più passaggi (93, di cui ben 28 nella metà campo offensiva), completandone l'89%. Insomma il nuovo tecnico – che a settembre ha preso il posto dell'esonerato Tuchel e che a Londra è partito col piede giusto (imbattuto nelle prime 9 gare) – ha individuato nell'ex milanista il solido mattone su cui reggere l'intera impalcatura della squadra.

Thiago Silva e Kepa a fine partita ringraziano i tifosi del Chelsea giunti a Salisburgo

La serata tuttavia sarebbe potuta finire molto male per Thiago Silva, vista la terribile caduta che poteva avere conseguenze per lui davvero drammatiche, dovute al punto del violento impatto col suolo. A una decina di minuti dal termine del match, il brasiliano è saltato per anticipare di testa Simic, ma l'attaccante del Salisburgo ha girato il corpo facendo da leva per il difensore del Chelsea, che è rovinosamente precipitato sul terreno di gioco da notevole altezza.

Il collo del giocatore è rimasto schiacciato tra l'erba e il busto, facendo temere per una frattura delle vertebre cervicali, con tutto quello di terribile che questo può comportare. Nella Red Bull Arena sono stati attimi di grande ansia: lo staff medico dei Blues è prontamente intervenuto e fortunatamente non è accaduto nulla di grave, limitandosi soltanto – si fa per dire – ad un bel colpo di frusta. Thiago Silva si è rialzato ed è stato comunque in grado di terminare il match. In quel momento la moglie del brasiliano, Isabelle, ha tirato un sospiro di sollievo, postando poi il video dello scontro con un commento eloquente: "È una partita di calcio o MMA? Grazie a Dio per questa liberazione". La paura è stata davvero grande.