Thiago Silva crudele dopo la disfatta del PSG: il ‘like’ al post è un messaggio forte e chiaro La sconfitta in Champions League a Newcastle ha creato un nuovo feroce vortice di critiche attorno al Paris Saint-Germain. Tra i tanti post di rabbia e scherno, uno in particolare ha attirato l’attenzione di un grande ex di turno, Thiago Silva.

A cura di Alessio Pediglieri

L'umiliante sconfitta del PSG a Newcastle nella seconda uscita stagionale di Champions League sembra avere già lasciato il segno. Nel morale, in classifica e in un ambiente che storicamente soffre il rapporto con la massima competizione europea. Così il 4-1 è già un macigno quasi insopportabile per il club parigino. Che ha dovuto fare i conti, oltre che con la rabbia dei propri tifosi, con un passato recente molto ingombrante.

Una prestazione deludente sotto ogni punto di vista, in un naufragio in cui non si è salvato nemmeno la stella più splendente, Kylian Mbappè che ha ricevuto a fine gara i voti peggiori in assoluto, nella conferma di una inconsistenza impensabile per una apparizione europea. Il fenomeno francese non è mai entrato in partita, ha provato il primo tiro in porta dopo più di mezz'ora di gioco e si è preso un giudizio generale devastante. Lui è il simbolo di un KO che sa già di disfatta per la squadra di Luis Enrique, a sua volta, preso di mira da migliaia di utenti sui social.

L’incredulità di Skriniar, finito nel baratro della difesa del PSG infilata dal Newcastle 4 volte

Una rabbia, mista a frustrazione e a sarcasmo che non ha risparmiato assolutamente le scelte fatte dalla società nell'ultima campagna trasferimenti che ha visto partire senza troppi indugi giocatori di primissimo piano che, oggi, se non rimpianti, sono stati elevati ad evidenza di un calciomercato a dir poco fallimentare. Così, subito dopo il fischio del 90° al St James' Park, si sono sprecati post di dileggio nei confronti del PSG e tra i tanti uno in particolare ha colto l'attenzione di un grande ex di turno, Thiago Silva, che ha lasciato la società due stagioni fa per accasarsi a Londra, al Chelsea.

Il centrale brasiliano ha apprezzato un messaggio apparso in rete particolarmente crudele nei confronti della sua ex squadra che ritraeva tre ex stelle parigine, "epurate" dal club: Leo Messi, Neymar e Marco Verratti. Anche il commento del post, poi divenuto ancor più virale per il "like" di Thiago Silva, era particolarmente feroce: "Devi mangiare m…a per sbarazzarti di questo trio. Devi essere stupido o venduto! E la cosa peggiore è che questa m…a riecheggia ancora da queste parti! Questi tre possono giocare fino a 50 anni… Non paragonate un camion di meloni a una fot…a Lamborghini."

Evidenti i riferimenti a quanto accaduto negli ultimi mesi sotto la Torre Eiffel, con Neymar che si è trasferito in Arabia Saudita all'Al Hilal, insieme a Marco Verratti ceduto in Qatar all'Al-Arabi mentre Lionel Messi si è unito all'Inter Miami di David Beckham nella Major League Soccer. Tre addii rumorosi e che soprattutto non sono stati rimpiazzati nel modo più opportuno con la squadra in mano a Luis Enrique che non sta convincendo né in Europa né in campionato (5a con soli 12 punti in 7 partite). E che adesso si sono trasformati nell'emblema perfetto del totale fallimento parigino.