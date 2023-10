Tonali asfalta il PSG col suo Newcastle ma poi corre da Donnarumma: “Ci siamo parlati” Sandro Tonali ha esaltato a fine partite il suo Newcastle capace di battere 4-1 il PSG e ha poi esaltato l’ex compagno di squadra al Milan, Gigio Donnarumma. “Ha fatto due parate incredibili”, dopo ci siamo parlati.

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria del Newcastle 4-1 sul PSG di Mbappé e Luis Enrique è stato forse uno dei risultati più esaltanti della serata di Champions appena trascorsa. Una vittoria sonora da parte degli inglesi contro i ben più quotati parigini del fuoriclasse e campione del mondo francese. Una sfida che ha messo ulteriormente in evidenza le qualità del Newcastle capace di chiudere la pratica già dopo il primo tempo portandosi avanti 2-0 prima di dilagare nella ripresa. In campo ovviamente Sandro Tonali, l'ex Milan diventato già leader della squadra di Eddie Howe.

I due sono stati ripresi dalle telecamere mentre parlavano e si scambiavano idee su cosa migliorare in campo a gara in corso. A fine partita poi Tonali ai microfoni di Sky Sport ha parlato di questo aspetto ma anche di ciò che è accaduto sul rettangolo verde. Oltre ad esaltare la sua squadra, ha sottolineato la bravura di uno dei suoi ex compagni di squadra al Milan: Gigio Donnarumma. Nonostante i 4 gol subiti, Tonali ha messo in evidenza la prova del portiere della Nazionale spiegando il loro dialogo a fine partita.

Uno dei momenti in cui Donnarumma ha cercato di parare le conclusioni del Newcastle.

Tonali ha spiegato di non voler guardare la classifica del girone e di pensare alla sfida col Milan solo a dicembre. Detto questo, a proposito di rossoneri, ha spiegato il suo punto di vista sulla partita di Gigio. "Ci siamo parlati dopo la partita, ha fatto due miracoli nel primo tempo sui due gol ma che non sono bastati per la nostra troppa voglia – ha spiegato – È difficile anche per un portiere come lui che ti salva di tutto".

L'ex centrocampista dei rossoneri non può far altro che parlare benissimo dell'estremo difensore del PSG incolpevole ieri sera contro gli inglesi assolutamente perfetti e devastanti: "Ci siamo parlati anche dopo la partita è un bravo ragazzo e un amico con cui ho giocato al Milan e con cui gioco in Nazionale – aggiunge – È un ragazzo che ha dimostrato anche di oggi di essere forte soprattutto con quelle due grandi parate".