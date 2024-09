video suggerito

Thiago Motta spiega cosa è mancato alla Juventus contro la Roma: “Dobbiamo alzare il livello” Thiago Motta analizza la partita della sua Juventus giocata contro la Roma e terminata col punteggio di 0-0. Il tecnico dei bianconeri sottolinea cosa sia mancato: “Dobbiamo alzare il livello sulla precisione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

170 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta analizza la partita della sua Juventus giocata contro la Roma e terminata col punteggio di 0-0. Il tecnico dei bianconeri sottolinea ai microfoni di Sky e DAZN cosa sia mancata nella serata dello Stadium: "Sicuramente tutta la squadra deve migliorare sulla precisione e questo alzerà sicuramente il livello del nostro gioco – ha spiegato -. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte con un allenatore bravo ma visto l'equilibrio sicuramente è stato un risultato giusto".

Sicuramente l'allenatore della Juventus è stato molto soddisfatto dei vari cambi fatti nel secondo tempo con l'ingresso dei vari Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie e Conceicao: "Abbiamo tanti giocatori di qualità solo che oggi abbiamo giocato a tratti, la Roma è forte con giocatori bravi, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un calo fisico normale in questo periodo ma chi è entrato ha alzato il livello della squadra – ha aggiunto -. Vediamo partita dopo partita che si merita di giocare dall'inizio".

La grinta di Thiago Motta durante la partita.

Il tecnico della Juventus non si pone obiettivi: "Partita dopo partita"

Il tecnico bianconero è sereno, la sua Juventus è ancora imbattuta e non ha subito gol, ma di certo Thiago Motta non si pone obiettivi in questo momento: "Andiamo di partita in partita, la stagione è lunga e vediamo dove arriviamo per parlare di obiettivi – ha sottolineato -. La prossima avremo giocatori che arriveranno mercoledì o giovedì e dobbiamo preparare l'Empoli sabato". Insomma, di certo non sarà una passeggiata specie per le insidie che comportano trasferte di questo tipo soprattutto dopo le soste per le Nazionali.

Thiago Motta e l'appello alla Juventus per il futuro della stagione

"Ancora non abbiamo preso gol ma dobbiamo alzare il livello sulla precisione". È questo il punto su cui preme di più Motta: "Alcune volte siamo stati troppo frenetici contro una squadra che ha grande qualità – ha detto ancora -. A tratti abbiamo fatto bene noi, a tratti loro, ma alla fine il risultato è giusto". Motta ha esaltato Vlahovic e l'ingresso di Conceicao ma fa una sorta di appello alla squadra: "Bisogna insistere e avere la tranquillità per capire quando cambiare ritmo – ha concluso -. Con i giocatori di grandissima qualità che abbiamo dobbiamo migliorare".