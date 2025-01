video suggerito

Thiago Motta preferisce Kolo Muani a Vlahovic per Napoli-Juve: “Scelta importante nel secondo tempo” Dusan Vlahovic di nuovo dalla panchina, Thiago Motta ha scelto Kolo Muani come unica punta per la Juventus contro il Napoli al Maradona: “Dusan ha reagito molto bene a questa decisione” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mossa decisa di Thiago Motta per la formazione ufficiale della Juventus al Maradona contro il Napoli. Il tecnico dei bianconeri ha optato per schierare al centro dell'attacco il neo acquisto Kolo Muani che è stato preferito – ancora una volta – a Dusan Vlahovic. Nessun "caso" interno, la possibilità c'era ma è comunque una decisione che ha suscitato rumore soprattutto sugli immediati commenti che sono giunti da parte dei tifosi juventini che parlano già di bocciatura.

Thiago Motta su Vlahovic: "L'ha presa bene, torna da un piccolo infortunio"

Lo stesso Thiago Motta ha voluto fugare nel pre match facili speculazioni sulla propria scelta tecnica: "Dusan in panchina? Ha reagito molto bene a questa decisione, è un leader molto positivo in questo gruppo. Torna da un piccolo infortunio, quando ha partecipato ha aiutato tantissimo. Vlahovic può comunque essere una scelta importante nel secondo tempo per tenere o alzare il livello, nel secondo tempo può fare una partita completa". Dichiarazioni che provano a stemperare un clima abbastanza torrido tra giocatore e tecnico e che la scelta odierna appare evidente sui pensieri dell'ex allenatore del Bologna che ha rifilato la terza panchina a Vlahovic.

Thiago Motta su Kolo Muani: "Lo seguivamo da tempo, si deve adattare ma ci darà una mano"

Thiago Motta ha parlato anche dell'ultimo arrivo in avanti in casa Juventus, proprio quel Kolo Muani che ha chiamato all'appello nella delicatissima partita contro il Napoli al Maradona che diventa un chiaro spartiacque dai molteplici significati: "È un giocatore che stavamo seguendo da molto tempo e che ha lavorato bene con noi – ha detto Thiago Motta nel pre-gara a DAZN – Anche lui deve adattarsi al nostro tipo di gioco, però siamo convinti possa darci una mano importante".

La sfida al Napoli: "Fortunano ad avere esterni di qualità, sarà una gara complicata"

Poi, il pensiero alla sfida contro la capolista di Antonio Conte che dirà tantissimo sul momento della Juventus e ovviamente in lettura scudetto per provare a fermare un Napoli lanciatissimo in vetta al campionato: "Lo sappiamo perfettamente che oggi sarà una gara molto complicata, perché affrontiamo un avversario che ti può mettere in difficoltà con il pressing e con il palleggio – ha spiegato ancora Thiago Motta – Siamo fortunati ad vere esterni di qualità, ma anche di gamba e in grado di fare bene le due fasi"