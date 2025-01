Thiago Motta non ci sta dopo l’espulsione nel derby: “Non la meritavo, questa volta non ho fatto nulla”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Thiago Motta nel derby contro il Torino ha rimediato la seconda espulsione stagionale. La prima contro il Bologna, nella classica partita da ex, la seconda in quella più sentita dal popolo bianconero contro il Torino. Due gare ad alta tensione emotiva che hanno giocato brutti scherzi a bordo campo: ma se contro i felsinei il tecnico della Juventus ammise di aver sbagliato questa volta la storia è differente. "Non ho fatto nulla questa volta. Col Bologna ammisi l'errore, qui non ho detto niente, evitiamo di parlarne".

Anche il confronto con Vanoli per Thiago Motta è rimasto nei termini leciti di un derby con le sue tensioni e situazioni particolari: "Io mi sono avvicinato per parlare con il quarto uomo, poi? Sono accadute altre cose che comunque considero da campo e non ne voglio parlare qui. Ripeto solo una cosa: come contro il Bologna ha poi ammesso che me la meritavo, ora dico proprio no".

La partita della Juventus per Thiago Motta: "Molto soddisfatto dei singoli e della squadra"

Era una partita difficile alla vigilia e così è stata per 90 minuti per un derby in cui si chiedeva la scossa che non è arrivata: "Alla fine quando trovi una squadra che si mette dietro e aspetto un errore per poter contrattaccare, una squadra come la nostra deve fare più attenzione. Possiamo e dobbiamo fare meglio, però abbiamo preso delle ripartenze che abbiamo fermato al limite. Con questo dico che nel calcio devi mettere qualità e intensità e non trovare alibi. Soddisfatto di chi è rientrato come Douglas e Cambiaso, le assenze ci sono e si sanno. Proviamo a non pensarci e la speranza è che da adesso tutti possano rientrare e permettermi di avere tutti a disposizione".

Anche per Vanoli silenzio sull'espulsione: "Cose da campo, ho fatto complimenti all'arbitro"

Anche per Vanoli non c'è polemica a fine gara, soprattutto per il rosso diretto che ha ricevuto nell'accesa discussione a bordo campo che ha coinvolto anche Thiago Motta: "Sono tutte cose da campo e restano lì. Al 90′ ritorna il massimo rispetto per tutti: mi sono anche chiarito con l'arbitro e gli ho fatto i complimenti perché ha gestito al meglio le varie situazioni".