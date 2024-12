video suggerito

Thiago Motta interviene al posto di Yildiz alla domanda sulla sua posizione in campo: “Non è corretta” Thiago Motta e Kenan Yildiz hanno presentato la sfida di Champions League della Juventus contro il Manchester City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta e Kenan Yildiz hanno presentato la sfida di Champions League della Juventus contro il Manchester City ma la conferenza stampa non è stata molto semplice e la tensione ad un certo momento era altissima. L'allenatore bianconero ha ascoltato le risposte del suo numero 10 e quando gli è stato chiesta posta la domanda sulla sua posizione in campo è intervenuto a gamba tesa: "Non è giusta la domanda…".

Poi ci ha pensato il calciatore turco a stemperare la situazione: "La mia posizione in campo? Io gioco dove il mio allenatore mi dice di giocare. Il mister è un grande allenatore, sono grato di avere il suo sostegno costante". Infine, Motta, col sorriso ha detto: "Bravo Kenan".

Thiago Motta sul Manchester City: "Dobbiamo essere pronti a difenderci bene"

L'allenatore bianconero si è espresso così sui Citizens:"Domani affrontiamo una squadra con caratteristiche precise: dobbiamo essere pronti a difenderci bene quando attaccheranno e giocare con grande qualità quando avremo la palla".

In merito agli infortunati Thiago Motta ha dichiarato: "Gioca sempre chi merita, ma è chiaro che se uno è fermo da tanto tempo occorre un periodo per rientrare in ritmo. Dipende comunque sempre dal giocatore e dal suo stato. Io metto in conto tutto per mettere in campo la squadra migliore possibile, domani sarà la stessa cosa".

Douglas Luiz e McKennie rientrano in gruppo: "Sono felice del rientro dei giocatori in gruppo, loro sono i primi che quando non giocano non sono contenti. È importante affrontare nel modo giusto tutti i momenti e noi l’abbiamo fatto da squadra".

Si è parlato molto della visita di John Elkann alla Continassa e l'allenatore della Juve ha commentato così: "Posso dire che per tutti noi è stato piacevole il fatto che sia venuto a trovarci. Tutto il resto rimane tra di noi".

Yildiz: "Sarà una grande gara e ci siamo preparati bene"

Kenan Yildiz si è espresso così in vista della gara contro i campioni d'Inghilterra: "Siamo entusiasti di giocare una partita del genere, non vediamo l'ora. Sarà una grande gara e ci siamo preparati bene. Io farò del mio meglio. Un voto alla mia stagione fin qui? È stata una buona stagione, ma posso sempre migliorare. Sicuramente la doppietta a San Siro contro l'Inter ha cambiato qualcosa, perché segnare fa crescere la fiducia in se stessi".