Thiago Motta in tv racconta un'amara verità per la sua Juve: sembra di sentire Massimiliano Allegri Il tecnico prova a spiegare l'interpretazione tattica dei bianconeri: "L'idea era continuare ad attaccare per cercare il terzo gol e non mettersi indietro". Poi ammette: "Alla fine conta il risultato".

La domanda che ronza in testa dopo aver visto il modo in cui la Juventus ha incassato il gol del pareggio della Fiorentina nel finale è una sola. Se la fanno in molti, quasi in maniera inevitabile, anche se nessuno ha il coraggio di dirlo chiaramente: Allegri avrebbe gettato alle ortiche in quel modo i punti? E ancora: avrebbe preso gol (compreso il primo) di quel tipo? Non si può dire né spiegarlo con certezza.

Però la frase pronunciata dal tecnico dei bianconeri è un'amara verità e, nell'ascoltarla, sembra di sentire l'ex allenatore mandato via nell'estate scorsa dopo un finale di stagione furibondo: "Alla fine conta il risultato". È il motivo per il quale il tecnico livornese è stato sostituito con l'ex Bologna: basta con pragmatismo e con il ‘corto muso', via libera a un'esperienza che aiuti ad arrivare al successo attraverso il gioco e costruisca una nuova identità. Un percorso che, almeno finora, al netto delle attenuanti per gli infortuni e nonostante un mercato importante (e pesante dal punto di vista economico), s'è inceppato più volte.

Come giustificare alcune amnesie clamorose in momento cruciali della partita? Motta si aggrappa al salvagente delle sue certezze: "L'idea era continuare ad attaccare per cercare il terzo gol e non mettersi indietro – ha ammesso nell'intervista in tv a Sky -. Se ti chiude diventa difficile. Bisognava vincere, segnare il terzo gol e chiudere la partita. Non l'abbiamo fatto e abbiamo lasciato gli avversari in gara". E cita quanto fatto con il Manchester City quale esempio di gestione corretta e compattezza, qualità che sono mancate contro la Viola

Il tecnico bianconero prova a sgombrare il campo così dalla riflessione che gli viene posta da studio e dal giornalista che gli parla di "ingenuità difensive". La replica è un dribbling forzato: "Mi concentrerei su altro e non su questo. Sul fatto che non l'abbiamo chiusa e poi avremmo potuto pensare di gestirla. Dietro abbiamo concesso, la Fiorentina ha qualità ma ha tirato pochissime volte". Non può sottrarsi, però, a una valutazione che è palese. "Sulla prima rete della Fiorentina abbiamo concesso una situazione che non dobbiamo permetterci. Da rinvio del fondo del portiere, non possiamo prendere gol".

La corsa scudetto è ancora possibile? Thiago Motta si affida a un classico del calcio ("pensiamo partita per partita") poi sposta di nuovo l'attenzione sull'idea di calcio offensivo e propositivo che ha in testa. "Vogliamo ragazzi come Thuram, Manu (Locatelli, ndr), Francisco (Conceiçao), Koopmeiners, Savona. Sono giocatori che attaccano gli spazi e possono trascinare il gruppo".