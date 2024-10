video suggerito

Thiago Motta deve stravolgere la Juve contro la Lazio: formazione da inventare per i tanti infortuni Thiago Motta deve stravolgere completamente la Juventus dopo la sosta Nazionali in vista della sfida contro la Lazio. Il tecnico dei bianconeri tra infortuni e squalifiche ha una squadra da reinventare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus dopo la sosta Nazionali affronterà la Lazio in campionato prima di tuffarsi nuovamente nello scenario della Champions affrontando lo Stoccarda prima del big match contro l'Inter. Tre partite fondamentali per il cammino dei bianconeri in stagione che però potrebbero essere fortemente condizionate da squalifiche e tanti, troppi infortuni. L'ultimo quello di McKennie tornato acciaccato e in anticipo dal ritiro degli Stati Uniti d'America. Il suo impiego sarà da valutare in vista della sfida ai biancocelesti di Baroni. Così come il resto della formazione.

Tra fine settembre e inizio ottobre Thiago Motta ha vissuto un periodo a dir poco tremendo tra infortuni e squalifiche, quella di Conceicao su tutte. Con Bremer fuori dai giochi per tutto l'anno e i vari Milik, Nico Gonzalez e Koopmeiners che di certo non recupereranno per queste tre partite, il tecnico bianconeri sarà chiamato a stravolgere completamente l'undici titolare. Basti pensare che al momento, con Weah ancora non totalmente recuperato e da valutare, in attacco ci sono numericamente a disposizione di Motta soltanto Vlahovic e Yildiz. L'unica buona notizia è il ritorno in gruppo di Adzic.

Douglas Luiz potrebbe avere una chance importante da titolare.

Proprio la posizione del turco, il quale potrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Vlahovic contro la Lazio, potrebbe far cambiare completamente il tridente offensivo alle spalle del serbo. Sulle ali potrebbero agire sia Cambiaso (con Cabal o Danilo a giocare al suo posto come terzino) che Fagioli provato contro il Napoli in quella posizione. Non è da escludere però un nuovo impiego di Mbangula. Douglas Luiz resta sempre candidato al ruolo di trequartista con Yildiz nuovamente a sinistra, ma l'inizio di stagione del brasiliano non ha ancora convinto Motta.

Gatti-Kalulu unici sicuri di un posto come tandem difensivo

A centrocampo occasione per Thuram che anche contro l'Inter potrebbe scendere in campo dal primo minuto per una sfida tutta in famiglia con suo fratello Marcus. Insieme a lui in mediana anche Locatelli rimasto ancora fuori dai convocati di Spalletti con l'Italia. Anche in questo caso da non trascurare l'impiego di Douglas Luiz in mediana. In difesa l'unica scelta certa è quella rappresentata dalla coppia centrale formata da Gatti e Kalulu. Per il resto Thiago Motta sarà chiamato a inventare totalmente una formazione che dovrà trovare subito i giusti equilibri.