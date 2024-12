video suggerito

Thiago Motta amareggiato dopo Juve-Venezia: “Prestazione deludente, non siamo dove dovevamo essere” Thiago Motta visibilmente amareggiato dopo il pareggio casalingo della sua Juventus contro il Venezia: “Non siamo contenti né del risultato, né della prestazione, né della classifica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un Thiago Motta visibilmente deluso quello che si è presentato davanti alle telecamere per le interviste post-partita dopo il brutto pareggio casalingo della sua Juventus contro il Venezia, fanalino di coda della Serie A. Anche lui probabilmente si aspettava che la prestigiosa vittoria ottenuta in settimana in Champions League contro il Manchester City avesse finalmente invertito quella tendenza ormai divenuta cronica nel momento in cui la sua formazione si ritrova a dover affrontare avversari che lasciano molto meno spazi e impostano la gara su organizzazione difensiva e ripartenze. E, se dopo le altre battute d'arresto in campionato (questo è il decimo pareggio su sedici match per i piemontesi), aveva sempre in qualche modo difeso la prestazione offerta dai suoi ragazzi, dopo il 2-2 contro i lagunari (arrivato grazie al rigore trasformato da Vlahovic in pieno recupero) l'allenatore bianconero questa volta non ha evidenziato alcun aspetto positivo per quanto visto in campo (lui dalla tribuna dato che era squalificato e in panchina c'era il suo vice Alexandre Hugeux).

"Non abbiamo fatto una buona partita. Si vede nel risultato. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto il suo e si è difesa bene. Dobbiamo fare meglio. Ogni partita ha la sua storia, anche emotiva e di responsabilità. Oggi non possiamo essere contenti né per la prestazione, tantomeno nel risultato. Ultimamente c’è un salto che dobbiamo fare. Avevamo portato la partita dalla nostra e dovevamo continuare così, chiudere. Abbiamo lasciato all’avversario la partita" ha difatti detto un amareggiato Thiago Motta ai microfoni di Sky.

Il problema dell'alternanza di prestazioni buone a prestazioni deludenti tra quando si affronta un big match e quando invece si gioca con una ‘piccola' è ormai una consuetudine per la sua Juventus e Thiago Motta lo sa bene e sa che è lì che deve andare a trovare la chiave di volta per dare una svolta ad una stagione che rischia seriamente di compromettersi: "Tutte le partite che hai detto (riferendosi ai casi citati in precedenza da Paolo Condò, ndr) sono state diverse da quelle fatte dopo. Non sto cercando di giustificare nulla. È normale perché nelle partite con le big anche l’avversario vuole vincere. Se trovi una squadra che non ha la necessità di vincere, come oggi, è diverso. Ed è qui che dobbiamo migliorare perché non vogliamo rimanere dove siamo ora. Dopo l’1-0 dovevamo continuare a giocare e andare avanti per chiudere la partita. I giocatori devono avere la fiducia in loro e nei compagni per andare a chiudere le partite, senza far passare il tempo pensando che abbiamo la partita in mano, perché quando sono in svantaggio anche le altre squadre cercano il risultato" ha difatti proseguito l'allenatore bianconero.

E il pareggio contro il Venezia, che manda la Juventus a meno 9 punti dall'Atalanta capolista, sembra ridimensionare anche le ambizioni di una squadra che, al netto delle attenuanti offerte dai tantissimi infortuni con cui ha dovuto fare i conti, nell'ultima sessione di mercato si è rinforzata tantissimo: "Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore da fare. Non vogliamo rimanere in quella posizione e la dimensione nostra non è quella lì. Noi dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Non abbiamo mai parlato di Scudetto, ma sicuramente non siamo dove dovevamo essere in questo momento. È vero che mancano ancora tantissime partite ma dobbiamo iniziare a lavorare da subito, dal prossimo allenamento. Solo così possiamo cambiare le cose e migliorare la classifica per trovarci poi nelle posizioni in cui vogliamo trovarci" è stata invece l'amara analisi fatta ai microfoni di DAZN dopo un pareggio contro il Venezia che per l'ennesima volta ha riportato la Juventus di Thiago Motta a rinviare l'appuntamento con la tanto agognata continuità di prestazione, di rendimento e di risultati indipendentemente dal tipo di avversario contro cui si gioca.