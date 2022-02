Thiago Alcantara scoppia in lacrime, è disperato: Alisson lo consola prima di Chelsea-Liverpool Thiago Alcantara non giocherà la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool. Il giocatore spagnolo è scoppiato in lacrime in panchina consolato a fatica da Alisson.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chelsea-Liverpool si stanno sfidando nella finale della Coppa di Lega, meglio nota oggi come la Carabao Cup. La sfida tra Tuchel e Klopp promette gol e spettacolo a Wembley. Prima dell'inizio della gara però, con le due squadre già in campo e pronte ad attendere sul rettangolo verde solo il fischio d'inizio, le telecamere si sono concentrate su Thiago Alcantara. Il centrocampista ex Bayern Monaco, oggi al Liverpool, è stato inquadrato in lacrime sulla panchina dei Reds. Disperato lo spagnolo che è stato consolato a fatica da Alisson che ha provato tirarlo su in tutti i modi possibili.

Le sue lacrime hanno sorpreso un po' tutti i presenti, compresi i tifosi del Liverpool spiazzati dalla scelta di Klopp di vederlo in panchina. Solo dopo pochi minuti, soprattutto vedendo la sua reazione, si è capito perché il giocatore stesse piangendo in quel modo. Proprio durante il riscaldamento infatti, Thiago Alcantara ha avuto un infortunio nel riscaldamento costringendo Klopp a rinunciare a lui. Una scelta difficile quella di rinunciare a un giocatore del suo calibro, ma soprattutto un rammarico per il giocatore che voleva fortemente prendere parte a questa finale.

Al suo posto Klopp ha schierato in campo Naby Keita. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio al centrocampista spagnolo, sicuramente di natura muscolare. Le sue lacrime però hanno dimostrato ancora una volta il suo grande attaccamento alla maglia che da sempre l'ha contraddistinto anche nelle altre esperienze precedenti tra Barcellona e Bayern Monaco.

Thiago Alcantara è stato grande protagonista nel 6-0 del Liverpool su Leeds che è poi costato la panchina a Bielsa ed è uno dei punti fermi del centrocampo di Klopp che mai avrebbe voluto rinunciare a lui in questa finale. Nelle immagini successive il giocatore si è poi asciugato le lacrime ma era comunque visibilmente provato e deluso di non poter lottare in campo con i suoi compagni.

Il Chelsea ha conquistato la finale dopo aver battuto Aston Villa e Southampton ai rigori e poi Brentford e Tottenham. Il Liverpool ha sconfitto invece il Norwich, il Preston North End e soprattutto il Leicester ai calci di rigore dopo il 3-3 al termine dei tempi supplementari prima di mettere ko l'Arsenal in semifinale.