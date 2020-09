C'erano molte aspettative su come Thiago Alcántara si sarebbe calato nell’ambiente Liverpool e al centrocampista spagnolo, una dei grandi protagonisti del Triplete del Bayern Monaco della scorsa stagione, è bastato il secondo tempo della gara contro il Chelsea per mettere in mostra le sue qualità e registrare un nuovo record: Thiago è entrato sul terreno di gioco di Stamford Bridge dopo l’intervallo e ha chiuso il secondo tempo con 75 passaggi riusciti in 45 minuti, un record assoluto per la Premier League. Il nuovo numero 6 dei Reds ha messo piede e cervello in ogni azione, mostrando fin da subito cosa è in grado di dare alla sua nuova squadra.

Da mesi Jurgen Klopp aveva fatto intendere di volerlo ad Anfield Road e appena ci sono state le condizioni il Liverpool ha esaudito la richiesta del suo manager anche grazie alla volontà del calciatore spagnolo. Il tecnico tedesco crede che per compiere un ulteriore salto di qualità la sua squadra avesse bisogno di un maggior controllo della palla in mezzo al campo, di un calciatore in grado di vedere spazi tra linee rivali e capace di dare una pausa a una voracità offensiva, a volte, incontrollata dei suoi. Klopp vorrebbe inserire nello scacchiere dei campioni d’Inghilterra Thiago e farlo diventare il ​​pilota che permetta di mixare al meglio l'heavy metal, a cui i Reds ci hanno abituato, al futbol più ragionato e meno frenetico che può avere nel figlio di Mazinho un interprete eccelso.

La gara contro il Chelsea regala altri tre spunti di riflessione oltre al record: nessun giocatore della squadra di Frank Lampard, che pure vanta ottimi palleggiatori, si è avvicinati ai numeri di Thiago nonostante i 45’ in più in campo; e fa impressione la qualità dei passaggi e l’area del campo in cui sono stati eseguiti; visto che lo spagnolo ha completato molti più passaggi nella metà campo rivale (56) che nella propria (19).

L’arrivo di Thiago Alcanatara e l’ottima prova al suo esordio, con un solo allenamento insieme ai suoi nuovi compagni, dà alla squadra campione d'Inghilterra uno status ancora più importante e temibile di quanto non fosse già: sarà interessante capire e vedere come Jurgen Klopp utilizzerà il centrocampista spagnolo durante tutta la stagione e se davvero sarà in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità a livello di gioco.