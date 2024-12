video suggerito

Theo Hernandez denuncia Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli: "Se torna in galera non dispiace a nessuno" La compagna del difensore del Milan ha risposto sui social ad alcune domande sulla vicenda raccontata da Fabrizio Corona in un video: la presunta aggressione del calciatore a una ragazza in un locale.

Theo Hernandez ha deciso di denunciare Fabrizio Corona per il video e le notizie diffuse sul suo conto. Il riferimento è alle immagini e a un documento legale (mostrato in esclusiva dall'ex re dei paparazzi) sui fatti accaduti in un locale a gennaio scorso. Oltre al racconto di come è trascorsa quella serata (espresso con dovizia di particolari, corredato di foto e testimonianze anche audio citate in diretta sul canale Youtube), l'ex fotografo ha focalizzato l'attenzione su un momento specifico: la presunta aggressione da parte del difensore milanista a una ragazza.

Cosa aveva detto e mostrato Corona nel video su Youtube

Accuse gravissime, come del resto tutto il contenuto di quella puntata in cui a essere interpellati sono la ragazza stessa (che, raggiunta al cellulare, chiarisce di non voler essere coinvolta nel caso) e un collaboratore del club rossonero (dal volto e dalla voce camuffati per riservatezza) che, dopo aver parlato del comportamento del giocatore (e di altri suoi compagni di squadra), avrebbe fatto addirittura da tramite tra il proprietario del night, che reclamava un risarcimento danni, e la società rossonera.

La reazione di Theo e della compagna: scatta la denuncia

Una situazione pesante dinanzi alla quale Theo Hernandez non è rimasto a guardare. Ha sì optato per il silenzio e un basso profilo, evitando di alimentare il clamore dei media, ma per quanto mostrato e asserito da Corona ha scelto di adire le vie legali per tutelarsi. Lo ha rivelato sui social la sua compagna, Zoe Cristofoli, che a un utente ha risposto "Già fatto" alla domanda se pensavano o meno di denunciarlo. La donna, che è in attesa di un secondo figlio, non si è limitata a questo e, in replica a un altro follower, ha aggiunto: "Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno".

L'affondo di Zoe Cristofoli contro Corona: "Ci pensa l’avvocato a queste cose"

Nel dialogo social la modella e influencer ha offerto anche un altro spunto di riflessione rispetto a un punto della narrazione fatto da Corona: "Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza". L'ultimo sfogo spazza via il chiacchiericcio del gossip su tradimento e infedeltà del compagno: "Io non ho nessuna corna… ci pensa l’avvocato a queste cose. Non sprechiamo tempo con nullità e falsità che usano il nostro nome per far funzionare delle notizie false".