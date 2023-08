Tete interrompe Fulham-Tottenham per una scarpa rotta: corre negli spogliatoi lui stesso a cambiarla Tete deve lasciare momentaneamente il campo durante Fulham-Tottenham valida per la Carabao Cup per cambiarsi una scarpa rotta. Nessuno in panchina è riuscito a correre negli spogliatoi per prendere quelle di riserva e per questo è dovuto correre lui stesso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo colpo di scena stagione in Inghilterra arriva nel secondo turno di Carabao Cup. Il Tottenham si è trovato a sfidare il Fulham al “Craven Cottage” ed è stato clamorosamente eliminato. Gli Spurs vanno fuori ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 i tempi regolamentari. Padroni di casa avanti al 19′ con l'autorete di van de Ven, poi Richarlison risponde al 56′: dal dischetto, però, decidono l'errore di Davinson Sanchez e la realizzazione di Tete. Ecco, proprio quest'ultimo è stato il protagonista assoluto della serata.

Osannato da tutto il pubblico per la sua grande, personalità e perseveranza, il giocatore si è distinto anche per un episodio molto curioso che se vogliamo ha anche divertito il pubblico presente sugli spalti. A un certo punto della partita Kenny Tete, difensore 27enne olandese di origini mozambicane e indonesiane, richiama l'attenzione della panchina tenendo in mano una delle sue scarpette da calcio, quella destra. L'urlo dei giocatori però non viene ascoltato da nessuno. Il giocatore aveva la scarpa completamente rotta e vista la richiesta rimasta inascoltata, ha deciso di agire da solo interrompendo la partita per un attimo.

Con ampi gesti Tete fa presente a magazzinieri, staff e compagni di non poter essere in grado di proseguire quella partita proprio a causa della rottura della scarpa destra. In una fase di completa concitazione, il giocatore, vedendo che nessuno poteva procurargliene una di ricambio, ha deciso di recarsi da solo negli spogliatoi. Ha lasciato lui stesso il rettangolo verde nonostante qualche suo compagno avesse provato a trattenerlo per proibirgli di lasciare momentaneamente il terreno di gioco.

Leggi anche Che beffa per l'Arsenal: uno dei colpi di mercato più costosi rischia di saltare tutta la stagione

Tete con il volto furioso e se vogliamo anche disperato vista l'importanza della partita, inizia a correre attorno al campo sperando di raggiungere quanto prima gli spogliatoi. Una volta guadagnato l'ingresso, dunque il tunnel che porta nella pancia dello stadio, il giocatore riesce a sostituire la sua scarpetta rotta e fare nuovamente ritorno in campo per ricominciare a giocare. Una serata bizzarra per lui che poco dopo realizzerà il rigore decisivo capace di dare la vittoria e dunque il passaggio del turno al Fulham eliminando clamorosamente un Tottenham che ha iniziato benissimo la stagione.