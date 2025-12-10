Calcio
video suggerito
video suggerito

Terremoto nel calcio argentino: perquisita la sede dell’AFA e di 4 club, ombre di riciclaggio e evasione

La polizia federale indaga sui rapporti tra Federcalcio argentina, club storici e la società Sur Finanzas. Coinvolti Racing, San Lorenzo, Independiente e Banfield in un’inchiesta dai risvolti esplosivi.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un’inchiesta dai contorni pesanti sta scuotendo le fondamenta del calcio argentino, portando alla luce un presunto intreccio tra finanza opaca e mondo sportivo. Nella giornata odierna la polizia federale ha fatto irruzione nella sede dell’Associazione del Calcio Argentino (AFA), a Buenos Aires, nell’ambito di un’indagine su ipotesi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Le operazioni investigative non si sono fermate alla Federcalcio: perquisizioni analoghe hanno interessato anche quattro club della Primera División, tra cui tre colossi storici come Racing Club, San Lorenzo e Independiente, oltre al Banfield.

Immagine

Inchiesta su riciclaggio ed evasione fiscale: perquisite le sedi dell'AFA e di quattro club

In totale sono stati eseguiti circa trenta interventi tra sedi societarie e abitazioni private, con l’obiettivo di ricostruire eventuali rapporti illeciti con Sur Finanzas, società di servizi finanziari al centro dell’inchiesta. L’azienda, che conta 23 filiali distribuite sul territorio argentino, è sponsor e partner commerciale di numerose realtà calcistiche di alto livello ed è guidata dall’imprenditore Ariel Vallejo. Proprio i legami tra Vallejo e il presidente dell’AFA, Claudio Tapia, rappresentano uno dei punti più delicati dell’indagine: negli ultimi anni, infatti, Sur Finanzas ha sottoscritto diversi accordi con la Federcalcio per la gestione di servizi finanziari e operazioni commerciali, in particolare legate alle attività della Nazionale.

Leggi anche
Palencia giocava nel Real Madrid, poi è sparito: "Sono arrivato a lavorare per 300 euro al mese"

Secondo gli inquirenti, l’indagine sarebbe partita da una sospetta operazione di riciclaggio pari a circa due milioni di euro che coinvolgerebbe dirigenti del Banfield. In questo presunto schema, Sur Finanzas avrebbe svolto un ruolo chiave come piattaforma per la movimentazione di fondi ritenuti irregolari, aprendo così interrogativi più ampi sull’utilizzo delle sponsorizzazioni e dei flussi finanziari nel calcio argentino.

Al momento non sono state formalizzate accuse definitive, ma l’ampiezza delle perquisizioni e il coinvolgimento diretto dell’AFA rendono il caso potenzialmente esplosivo. L’inchiesta rischia infatti di avere ripercussioni profonde sulla credibilità delle istituzioni calcistiche del Paese, già spesso al centro di polemiche, e potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra sport, politica e finanza in Argentina.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Perché la flebile trattenuta di Bastoni su Wirtz è fallo da rigore in Champions ma non in Italia
Virgil Van Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz: "Sii sincero"
Il VAR toglie e il VAR dà al Liverpool, l'Inter esce da San Siro beffata e sconfitta su rigore (0-1)
Perché il gol di Konaté del Liverpool all'Inter è stato annullato col VAR: regolamento chiaro
'Dea' spaziale, supera i Blues e adesso è terza in classifica: è la migliore delle italiane
De Ketelaere non dimentica le parole di Garnacho: "Da oggi sa chi siamo, ora l'Atalanta la conosce"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views