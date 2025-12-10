Terremoto nel calcio argentino: perquisita la sede dell’AFA e di 4 club, ombre di riciclaggio e evasione

La polizia federale indaga sui rapporti tra Federcalcio argentina, club storici e la società Sur Finanzas. Coinvolti Racing, San Lorenzo, Independiente e Banfield in un’inchiesta dai risvolti esplosivi.

Un’inchiesta dai contorni pesanti sta scuotendo le fondamenta del calcio argentino, portando alla luce un presunto intreccio tra finanza opaca e mondo sportivo. Nella giornata odierna la polizia federale ha fatto irruzione nella sede dell’Associazione del Calcio Argentino (AFA), a Buenos Aires, nell’ambito di un’indagine su ipotesi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Le operazioni investigative non si sono fermate alla Federcalcio: perquisizioni analoghe hanno interessato anche quattro club della Primera División, tra cui tre colossi storici come Racing Club, San Lorenzo e Independiente, oltre al Banfield.

Inchiesta su riciclaggio ed evasione fiscale: perquisite le sedi dell'AFA e di quattro club

In totale sono stati eseguiti circa trenta interventi tra sedi societarie e abitazioni private, con l’obiettivo di ricostruire eventuali rapporti illeciti con Sur Finanzas, società di servizi finanziari al centro dell’inchiesta. L’azienda, che conta 23 filiali distribuite sul territorio argentino, è sponsor e partner commerciale di numerose realtà calcistiche di alto livello ed è guidata dall’imprenditore Ariel Vallejo. Proprio i legami tra Vallejo e il presidente dell’AFA, Claudio Tapia, rappresentano uno dei punti più delicati dell’indagine: negli ultimi anni, infatti, Sur Finanzas ha sottoscritto diversi accordi con la Federcalcio per la gestione di servizi finanziari e operazioni commerciali, in particolare legate alle attività della Nazionale.

Secondo gli inquirenti, l’indagine sarebbe partita da una sospetta operazione di riciclaggio pari a circa due milioni di euro che coinvolgerebbe dirigenti del Banfield. In questo presunto schema, Sur Finanzas avrebbe svolto un ruolo chiave come piattaforma per la movimentazione di fondi ritenuti irregolari, aprendo così interrogativi più ampi sull’utilizzo delle sponsorizzazioni e dei flussi finanziari nel calcio argentino.

Al momento non sono state formalizzate accuse definitive, ma l’ampiezza delle perquisizioni e il coinvolgimento diretto dell’AFA rendono il caso potenzialmente esplosivo. L’inchiesta rischia infatti di avere ripercussioni profonde sulla credibilità delle istituzioni calcistiche del Paese, già spesso al centro di polemiche, e potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra sport, politica e finanza in Argentina.