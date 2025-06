Ternana-Pescara finale playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro

video suggerito

Ternana e Pescara scendono in campo per la partita d’andata della finale dei playoff di Serie C: le squadre di Fabio Liverani e Silvio Baldini si affrontano allo stadio Libero Liberati di Terni oggi, lunedì 2 giugno, alle ore 21:15 con diretta TV in chiaro su Rai2 e per gli abbonati su Sky.

La Ternana ha eliminato il Vicenza con un netto 3-1, dopo il pareggio dell’andata, e ha staccato il pass per la finale della Post-Season della Serie C. Il Pescara aveva ipotecato la qualificazione nel primo match, battendo per 4-1 l'Audace Cerignola: al Delfino è bastato un pareggio in un Adriatico gremito con oltre 18mila spettatori per portare avanti il sogno di tornare in Serie B.

Le due squadre si sono già affrontate nel corso della Regular Season perché eran entrambe nel girone B: i precedenti sono favorevoli al Pescara, che è stato capace di espugnare il Liberati per 2-1 alla prima giornata e di strappare uno 0-0 all’Adriatico nel match di ritorno.

Le squadre di Liverani e Baldini si daranno battaglia in una sfida lunga 180 minuti, più eventuali tempi supplementari e calci di rigore, per ritrovare un posto nella cadetteria.

Partita: Ternana-Pescara

Dove: stadio Libero Liberati, Terni

Quando: lunedì 2 giugno 2025

Orario: 21:15

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Serie C 2024-2025, finale di andata playoff

Dove vedere Ternana-Pescara in diretta TV

Ternana-Pescara valida per l'andata della finale dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai2 e per gli abbonati su Sky, che detiene i diritti di tutto il campionato.

Ternana-Pescara: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Liverani e Baldini si potrà seguire anche in diretta streaming su Raiplay oppure su Sky-Go. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ultima possibilità è Now, sempre previo abbonamento.

Ternana-Pescara, le probabili formazioni

Liverani si affida a Ferrante come terminale offensivo appoggiato da Curcio e Cicerelli sulla trequarti. Baldini punta sul tridente formato da Merola, Tonin e Bentivegna.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Ferrante. Allenatore: Fabio Liverani.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Valzania, Kraja, Dagasso; Merola, Tonin, Bentivegna. Allenatore: Silvio Baldini.