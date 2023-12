Tensioni all’assemblea azionisti del Siviglia, membri cacciati e insulti durissimi: “Sei una me***” Tensione all’assemblea degli azionisti del Siviglia. L’ex presidente insulta il figlio e critica il progetto del nuovo stadio: “Sembra un lavandino”. Un membro della Junta portato via di peso dalla polizia.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tensione all'Assemblea degli Azionisti di Siviglia. L'incontro si è concluso con uno scambio di insulti che ha lasciato esterrefatti i partecipanti imparziali per la loro durezza. Dopo la mezzanotte, nelle ultime battute di giornata, quello delle richieste e delle domande, sono risuonate tre parole nell'hotel Los Lebreros della città andalusa: “Sei una merda”. A pronunciarle è stato José María del Nido Benavente, ex presidente, e il destinatario è l'attuale vicepresidente, José María del Nido Carrasco, nonché suo figlio.

Il contesto del durissimo insulto è stata la risposta di del Nido Carrasco al padre, che gli ha chiesto se davvero voleva che lui rispondesse alla sua richiesta di spiegare il suo stipendio: "Vuoi davvero che ti dica cosa volevi che facessi con il mio stipendio?". Uno scambio di battute che nessuno si aspettava e che ha lasciato a bocca aperta i presenti e i media che seguivano l'evento.

A chiudere la giornata in maniera ancora più scoppiettante è stato il discorso finale del presidente José Castro. L'attuale numero uno del club ha presieduto quella che sarà sicuramente la sua ultima assemblea, visto che l'accordo dei maggiori azionisti prevede già la sua successione a favore di del Nido Carrasco, ma ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto e ha rincarato la dose verso l'ex presidente José María del Nido, ricordandogli che è un ex condannato e che nessuno si siederà con lui per negoziare.

Leggi anche Villarreal in 9 nel minuto di silenzio per le vittime di Hamas: due giocatori si sono rifiutati

Un membro dell'assemblea era stato portato via di peso dalla polizia, con le immagini riportate da El Chiringuito che hanno fatto il giro del mondo. Una situazione davvero incredibile.

Al centro del dibattito e delle accese discussioni anche il progetto del nuovo stadio, presentato dall’attuale consiglio di amministrazione. In particolare, Del Nido Benavente, si è soffermato sulla copertura e l'ha definita "brutta, sembra un lavandino, è inutile. Vogliamo uno stadio con il tetto come quello dell’Atlético di Madrid o quello del Barcelona".

Fuori dall'albergo dove si è tenuta l'assemblea c'era un folto gruppo di tifosi che ha esposto striscioni dai toni molto duri: "Ci vergogniamo di tutto questo" o "Club alla deriva, fuori dal Siviglia".