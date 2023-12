Taylor Swift diventa l’incubo del Lione: può sfrattarli dallo stadio per la partita più importante Il Lione è ultimo in Ligue 1, lotta incredibilmente per non retrocedere. La salvezza è l’obiettivo stagionale e potrebbe passare attraverso uno spareggio che si disputa il 2 giugno, giorno in cui nello stadio del Lione è in programma un concerto della cantante americana Taylor Swift.

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Lione sta vivendo una stagione disastrosa. I bei tempi sono ampiamente alle spalle e la semifinale di Champions del 2020 sembra un ricordo lontanissimo. Ora il club del Rodano-Alpi lotta per non retrocedere, è ultimo in classifica in Ligue 1 ed è già al terzo allenatore in panchina, con quarto che a breve arriverà. L'obiettivo stagionale ora è la salvezza, che potrebbe arrivare tramite uno spareggio in programma il 2 giugno. Ma quell'incontro, che qualora fosse necessario, si giocherebbe a Lione, i bianchi non potrebbero disputarlo in casa a causa di Taylor Swift, una delle cantanti più note al mondo.

Il passaggio di proprietà – da Aulas a Textor – non ha dato frutti. Il Lione, che pure lo scorso anno chiuse bene il campionato, sfiorò la qualificazione in Europa e giunse in finale di Coppa di Francia, ha già esonerato due allenatori. Prima è stato mandato via Laurent Blanc, che ha pagato un avvio pessimo e un cattivo rapporto con Textor, poi è stata la volta di Fabio Grosso, che ha vissuto a dir poco un'esperienza traumatica con il club francese – più che per i risultati sportivi (pessimi) per l'agguato subito a Marsiglia che ha rischiato di fargli perdere un occhio.

In panchina ora c'è Sage, tecnico ad interim, in attesa che Textor riesca a convincere un nuovo allenatore (che sarà il quarto) a sedersi sulla panchina che scotta. La classifica è tremenda, al netto del match da recuperare con il Marsiglia. Il Lione è ultimo in Ligue 1 con soli sette punti conquistati in 13 giornate (una vittoria, quattro pareggi e otto sconfitte). Il campionato è lunghissimo, c'è tanto tempo per recuperare, al di là di chi sarà il nuovo tecnico, a gennaio con il mercato arriveranno rinforzi.

Ma facendo un bagno di umiltà tutto l'ambiente ha iniziato a capire che la salvezza è l'unico vero obiettivo stagionale. Ora in Francia le squadre che disputano il campionato sono 18, solo le ultime due retrocedono in modo diretto, mentre la terzultima disputa uno spareggio in gara secca, contro la squadra che vince i playoff della Ligue 2.

Ciò significa che al momento l'obiettivo del Lione è conquistare la terzultima posizione, occupata dal Lorient (che ha cinque punti in più), in mezzo c'è il Clermont. Mentre la quartultima, che dà la salvezza senza spareggi, dista sei lunghezze (Strasburgo, Tolosa e Montpellier sono alla pari).

In casa del Lione si è costretti a guardare pure all'eventuale spareggio che per regolamento si disputa in gara secca in casa della squadra di Ligue 1, ma il Lione non lo giocherebbe nel nuovissimo stadio. Perché la data della sfida è domenica 2 giugno, giorno in cui è in programma nello stadio lionese un concerto dell'artista americana Taylor Swift, che farà il bis il 3 giugno. I due concerti ovviamente non possono spostarsi, biglietti già a ruba da tempo. Né si può anticipare il playoff, perché l'avversaria della 16ª Ligue 1 2023-2024 verrà fuori da un percorso che termina il 30 maggio.

I tempi tecnici per anticipare il playoff non ci sono, e anche disputarlo nei giorni a seguire non sarebbe semplice, un post-concerto non è mai agevole per uno stadio. Dunque Taylor Swift "impedirebbe" al Lione di giocare in casa il match, e beffa delle beffe non sarebbe disponibile nemmeno il vecchio impianto, quello della Gerland che viene utilizzato dalla squadra di rugby.