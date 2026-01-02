Taty Castellanos al West Ham, la Lazio a gennaio farà mercato: Sarri ha chiesto due giocatori

Taty Castellanos sta per diventare un ex calciatore della Lazio. L'attaccante spagnolo è in procinto di passare al West Ham, club londinese attivissimo sul mercato, ha appena ceduto Fullkrug al Milan. Castellanos si trasferirà in Premier League già nelle prossime ore. L'affare si chiuderà a titolo definitivo. Il West Ham sborserà 30 milioni di euro, la Lazio adesso inizierà la sua campagna di rafforzamento, avendo soprattutto la possibilità di operare sul mercato.

L'affare tra Lazio e West Ham per Castellanos

Che Castellanos fosse destinato a partire nel mese di gennaio si sapeva. Sarri non lo giudicava incedibile, ma la trattativa con il West Ham è stata fatta tutta sotto traccia, silenzio assoluto prima della notizia giunta a poche ore dall'ufficialità. Perché il passaggio del Taty sarà concretizzato davvero a breve. Il West Ham è terzultimo ed ha bisogno di punti e quindi anche di giocatori nuovi e forti. 30 milioni di euro per la Lazio, che però dovrà versare il 15% della cifra al New York Fc, squadra della MLS da cui l'attaccante venne acquistato due anni e mezzo fa.

Castellanos passerà al West Ham. Con la Lazio 22 gol in 98 partite.

I numeri di Castellanos con la Lazio

Non ha mai convinto completamente il Taty, autore di soli 16 gol in 75 partite in Serie A e complessivamente di 22 reti in 98 partite con la maglia della Lazio, che ora proverà a piazzare due colpi di mercato. Sarri ha bisogno di due giocatori: un centrocampista di qualità e a questo punto un centravanti.

Gli obiettivi di mercato della Lazio

Il tecnico per il centrocampo vorrebbe Loftus-Cheek, ma la trattativa è assai complicata. L'alternativa è rappresentata da Samardzic, che lascerà l'Atalanta a gennaio – lo vuole pure la Fiorentina. Mentre per l'attacco non è semplice. Sarri non vorrebbe un centravanti puro, ma preferirebbe un centravanti di manovra, per questo si era fatto il nome di Raspadori, che però è vicinissimo alla Roma. Il sogno è rappresentato da Oyarzabal, che ha quelle caratteristiche e che per questo motivo è il nove titolar della Spagna. Non ha una cifra inarrivabile, ma non è sul mercato.