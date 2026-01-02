Serie A
Taty Castellanos al West Ham, la Lazio a gennaio farà mercato: Sarri ha chiesto due giocatori

La Lazio sta cedendo Taty Castellanos al West Ham. L’attaccante giocherà in Premier League. La trattativa si chiuderà per 30 milioni di euro. La Lazio si rinforzerà nel mercato di gennaio, Sarri ha chiesto due calciatori.
A cura di Alessio Morra
Taty Castellanos sta per diventare un ex calciatore della Lazio. L'attaccante spagnolo è in procinto di passare al West Ham, club londinese attivissimo sul mercato, ha appena ceduto Fullkrug al Milan. Castellanos si trasferirà in Premier League già nelle prossime ore. L'affare si chiuderà a titolo definitivo. Il West Ham sborserà 30 milioni di euro, la Lazio adesso inizierà la sua campagna di rafforzamento, avendo soprattutto la possibilità di operare sul mercato.

L'affare tra Lazio e West Ham per Castellanos

Che Castellanos fosse destinato a partire nel mese di gennaio si sapeva. Sarri non lo giudicava incedibile, ma la trattativa con il West Ham è stata fatta tutta sotto traccia, silenzio assoluto prima della notizia giunta a poche ore dall'ufficialità. Perché il passaggio del Taty sarà concretizzato davvero a breve. Il West Ham è terzultimo ed ha bisogno di punti e quindi anche di giocatori nuovi e forti. 30 milioni di euro per la Lazio, che però dovrà versare il 15% della cifra al New York Fc, squadra della MLS da cui l'attaccante venne acquistato due anni e mezzo fa.

Castellanos passerà al West Ham. Con la Lazio 22 gol in 98 partite.
I numeri di Castellanos con la Lazio

Non ha mai convinto completamente il Taty, autore di soli 16 gol in 75 partite in Serie A e complessivamente di 22 reti in 98 partite con la maglia della Lazio, che ora proverà a piazzare due colpi di mercato. Sarri ha bisogno di due giocatori: un centrocampista di qualità e a questo punto un centravanti.

Gli obiettivi di mercato della Lazio

Il tecnico per il centrocampo vorrebbe Loftus-Cheek, ma la trattativa è assai complicata. L'alternativa è rappresentata da Samardzic, che lascerà l'Atalanta a gennaio – lo vuole pure la Fiorentina. Mentre per l'attacco non è semplice. Sarri non vorrebbe un centravanti puro, ma preferirebbe un centravanti di manovra, per questo si era fatto il nome di Raspadori, che però è vicinissimo alla Roma. Il sogno è rappresentato da Oyarzabal, che ha quelle caratteristiche e che per questo motivo è il nove titolar della Spagna. Non ha una cifra inarrivabile, ma non è sul mercato.

