Tatarusanu da incubo, è il peggior portiere d’Arabia: e contro l’Al Nassr subisce 8 gol in 90 minuti

Una serata da incubo ad occhi aperti per l'ex Milan, Ciprian Tatarusanu, portiere titolare in Arabia Saudita con l'Abha, formazione del massimo campionato che sta lottando per evitare la retrocessione. Contro l'Al Nassr di un sontuoso Cristiano Ronaldo (tripletta personale), subisce 5 gol già nei primi 45 minuti tra papere clamorose e incertezze determinanti. Poi per la sua squadra non ci sarà più nulla da fare: nella ripresa verrà sommersa da un totale di 8 reti, che portano a 68 gol subiti in 26 giornate, facendo diventare la difesa dell'Abha la peggiore in assoluto.

Poteva e doveva rappresentare una classica ancora di salvataggio e invece al momento Tatarusanu non sta facendo nulla per trascinare l'Abha fuori dalle paludi del fondo classifica del massimo campionato saudita: trasferitosi in Arabia lo scorso agosto dopo aver salutato l'Italia e il Milan, il portiere 38enne sta difendendo la peggiore difesa stagionale della Saudi Professional League, con ben 68 reti al passivo in 26 partite. E non senza colpe, perché anche nell'ultimo match sono tornati a galla imbarazzanti errori tecnici e di posizione che i tifosi del Milan ricordano purtroppo molto bene.

Una media negativa impressionante, con tre gol subiti ogni 90 minuti, peggiorata in modo disastroso nell'ultimo incontro di campionato, perso nel peggiore dei modi contro l'Al Bassr di Cr7: 8-0, davanti ad uno sconsolato pubblico di casa che oramai sembra aver gettato la spugna delle speranze di una salvezza in extremis. L'Abha veleggia mestamente in penultima posizione, a 8 turni dalla fine. E la prestazione di Tatarusanu fa da contraltare alla serata perfetta di Cristiano Ronaldo, vero mattatore del match.

Proprio Cr7 fa sprofondare l'ex Milan nella sua serata araba peggiore in assoluto dopo soli 10 minuti: una punizione tutt'altro che perfetta, una papera nel trattenere il pallone che si infila sotto la barriera e l'inizio della fine. Da quel momento l'Abha e Tatarusanu si spengono con l'Al Nassr che imperversa in campo. Sotto i colpi di uno scatenato Ronaldo (tripletta personale, la 69a in carriera) il primo tempo finisce 5-0 per gli ospiti. Con Tatarusanu che si fa trovare impreparato anche in occasione del 3-0, siglato da Manè praticamente a porta vuota.

Nel secondo tempo, la goleada continua con altri tre gol per un finale chock e imbarazzante di fronte al proprio pubblico: 8-0, il peggior passivo da inizio di stagione. Che l'Ahba non fosse squadra per competere ai massimi livelli si sapeva da subito ma che con Tatarusanu in porta fosse anche la peggior difesa assoluta del torneo nessuno ci avrebbe pensato. E invece, l'ultima goleada subita ha determinato anche un ultimo negativo record portando a 68 le reti totali al passivo, superando in soli 90 minuti l'Al Hazem, il fanalino di coda della classifica (fermo a 63 gol subiti).

Non è la prima volta che l'Arabia diventa umiliante per Tatarusanu. Prima dell'ottovolante di Cr7 e soci, aveva subito altre pesanti goleade: 7-0 contro la capolista Al Hilal di Neves e Milinkovic-Savic, poi ancora un 6-0 dall'Al Ahli, oltre ad aver subito un poker per ben altre 5 volte.