Ancora un Tapiro d'Oro per uno dei protagonisti del calcio italiano. Lavoro extra per il celebre inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che dopo aver consegnato il "temutissimo" trofeo a Conte (che non l'ha accettato) e Andrea Agnelli, protagonisti del botta e risposta al vetriolo in Juve-Inter, si è recato da Zlatan Ibrahimovic. Il motivo? Il centravanti del Milan è sicuramente "attapirato" dopo la sconfitta pesante del Milan nel derby, e il gol di Lukaku che si è preso una bella rivincita dopo il duello rusticano nel confronto di Coppa Italia.

Zlatan Ibrahimovic ha perso il duello a distanza con Romelu Lukaku nell'ultimo derby di Milano. Il sempreverde bomber rossonero, che sulla sua strada ha trovato un grandissimo Handanovic, non è riuscito a lasciare il segno nel match al contrario del belga che ha segnato la rete del definitivo 3-0, impreziosendo così una prestazione assai importante. Soddisfazione doppia dunque per "Big Rom" dopo il brutto faccia a faccia nel precedente di Coppa Italia in cui tra i due erano volate parole grosse, che avevano fatto il giro del mondo.

Secondo Tapiro d'Oro in pochi mesi dunque per Ibra, dopo quello ricevuto per polemica nei confronti del videogioco Fifa in merito allo sfruttamento dei diritti d'immagine dei calciatori. Anche in questa occasione il centravanti del Milan intercettato a Milano, è stato al gioco (già nella scorsa occasione dichiarò "voglio quindi Tapiri come Cassano"). Stuzzicato sul flop nel derby, il calciatore ha dichiarato: "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna". Inevitabile anche un riferimento alla sua attesissima partecipazione al Festival di Sanremo, con Ibrahimovic che però ha dribblato la domanda: "Sanremo? Per ora sono concentrato sulle partite". Il servizio integrale andrà in onda questa sera nel Tg satirico su Canale 5.