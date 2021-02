In attesa di incassare gli eventuali provvedimenti della Procura federale, Antonio Conte e Andrea Agnelli protagonisti dell'infuocato confronto di Juventus-Inter hanno ricevuto il temutissimo Tapiro d'Oro. Se il primo tutt'altro che entusiasta nei giorni scorsi ha rifiutato il "trofeo" della popolare trasmissione TV Striscia la Notizia, il secondo si è mostrato più conciliante nei confronti dell'inviato Valerio Staffelli, tornando a commentare il botta e risposta al vetriolo con il suo ex allenatore.

Dal dito medio di Antonio Conte agli insulti del presidente Agnelli. Il siparietto che ha catalizzato l'attenzione in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, continua a tenere banco. Mentre si attendono le eventuali sanzioni della Procura federale, dopo che il Giudice sportivo non ha preso provvedimenti, la querelle torna d'attualità grazie a Striscia la notizia. Il tg satirico dopo aver provato senza fortuna a consegnare il Tapiro d'Oro ad Antonio Conte (che stizzito e scuro in volto non ha gradito la presenza di Staffelli), ci ha riprovato con il presidente della Juventus.

Andrea Agnelli al contrario dell'attuale tecnico dell'Inter, con il quale l'idillio del condiviso passato in bianconero sembra ormai concluso, ha accettato il "riconoscimento" sorridendo sul suo essere "attapirato". Alle domande dell'inviato Staffelli, Agnelli si è dimostrato pentito per le parole al vetriolo rifilate ad Antonio Conte dopo il suo dito medio ("Quel dito mettitelo nel c***". Co*****e"). Commentando l'accaduto, il numero uno bianconero ha dichiarato: "Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere". Tornando poi sul feeling con Conte, Agnelli ha chiuso la questione, anche con un pizzico di ironia: "La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…".